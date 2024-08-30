طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً وقد تكون ركامية ظهراً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:03 فيما يحدث الجزر الثاني عند الساعة 06:28

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والمد الثاني عند الساعة 20:02، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 02:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 32 85 45

دبي 41 32 90 45

الشارقة 42 30 85 40

عجمان 41 31 85 45

أم القيوين 44 30 90 45

رأس الخيمة 43 30 90 40

الفجيرة 36 31 90 55

العـين 46 29 60 20

ليوا 45 30 90 30

الرويس 39 33 80 30

السلع 40 32 85 35

دلـمـا 41 35 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 85 55

أبو موسى 39 33 85 55

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