الإمارات وأمريكا تؤكدان ضرورة تحسين حياة النساء والأطفال في أفغانستان

المصدر: وام

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رحبت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، برينا أميري، مبعوثة الولايات المتحدة الخاصة المعنية بالمرأة والفتاة الأفغانية وحقوق الإنسان، في دولة الإمارات لمناقشة وضع النساء والفتيات في أفغانستان.

وجددت دولة الإمارات والولايات المتحدة التزامهما بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات، مؤكدتين أن هذه القضايا حاسمة من أجل أفغانستان مستدامة ومستقرة اقتصاديًا.

واتفق الجانبان أيضاً على الحاجة الماسة إلى الدعم الجماعي وتوفير الموارد لتحسين حياة النساء والأطفال الأفغان، ولا سيما دعم التعليم والخدمات الصحية وسبل العيش وفرص ريادة الأعمال.

كما ناقش الجانبان أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان من خلال مشاريع التنمية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

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