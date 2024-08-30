«الاتحادية للهوية والجنسية»: مركز اتصال يرد على استفسارات مهلة تعديل أوضاع الخالفين بـ20 لغة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تخصيص مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور يقدّم خدماته على مدار الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأفادت الهيئة بأنها، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية التوطين، وفَّرت كوادر مؤهلة ومدربة كُلِّفت بمهام الرد على استفسارات الجمهور بـ20 لغة مختلفة، بما يسهم في إيصال المعلومة بالشكل السليم والدقيقة إلى فئات الجمهور كافة، وبالتالي تحقيق أهداف حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات» المقرر انطلاقها الأحد المقبل ولمدة شهرين.

وبينت أنها خصصت الرقم 600522222 لاستلام اتصالات كل فئات الجمهور وتعريفهم بالإجراءات وآليات الاستفادة من مهلة المخالفين، وما تشتملها من اشتراطات وخدمات تم توفيرها للفئات الاربعة المستهدفة والتي تتضمن مخالفي الإقامة، ومخالفي التأشيرة، والمدرجين في القوائم الإدارية، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليُّه بتثبيت إقامة خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.

ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى أن عملية الرد على الاستفسارات لن تقتصر على مركز الاتصال، وإنما عكفت الهيئة على تخصيص 19 قناة، تشتمل على وسائل التواصل الاجتماعي و«الليف شات» والبريد الإلكتروني وغيرها، حيث تم دعمها بكادر متخصص يعمل على الرد على استفسارات الجمهور على مدار الـ 24 ساعة.

ودعت الهيئة مخالفي قانون الإقامة إلى الاستفادة من المهلة التي منحتها لهم الدولة، وتسوية أوضاعهم غير القانونية عبر استخراج إقامة جديد، أو مغادرة الدولة، حيث لن تطبق عليهم أي غرامات مالية، أو وضع ختم الحرمان من دخول الدولة، وبالتالي منحهم الحق في العودة إلى الدولة في أي وقت.

وأعرب عن أملها بأن يبادر جميع المخالفين إلى البدء فوراً بإجراءات تعديل أوضاعهم مع انطلاق المهلة في الأول من سبتمبر، دون الارتكان حتى اللحظات الأخيرة من المهلة.

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