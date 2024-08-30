محمد بن راشد: سر بقاء الدول وتجددها الاستثمار في شبابها والحرص على بناء أطفالها

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن سر تجدد حياة الإنسان يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيه طفولته، مشيراً إلى أهمية الحرص على بناء الأطفال والاستثمار في الشباب.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»، ضمن وسم «#علمتني_الحياة»: «إن الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر، وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها، والحرص على بناء أطفالها».

وأضاف سموه: «حتى الإنسان تنطبق عليه نفس الفكرة»، موضحاً أنه «عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمن يكبر معه، بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيك طفولتك»

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