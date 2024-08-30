وزارة الخارجية تستقبل 1880 بلاغاً لمواطنين بالخارج في إجازة الصيف

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الخارجية استقبالها أكثر من 4981 اتصالاً، منها 1880 بلاغاً طارئاً عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج 0097180024، خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024.

وتؤكد وزارة الخارجية، من خلال خدماتها التي تهدف إلى مد يد العون والمساعدة لمواطني الدولة والتصدي لكل ما يقف في طريقهم ويهدّد أمنهم من أجل خدمتهم والسهر على راحتهم في أي مكان وزمان، أنها قامت بإعداد فرق العمل ذات خبرة وكفاءة عالية مؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بكل احترافية وفق معايير خطط الطوارئ على مدار 24 ساعة، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وحماية مصالحهم، حيث تم الرد على 95 % من المكالمات خلال أقل من 20 ثانية، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي في أقل من 10 دقائق.

كما تشيد وزارة الخارجية بجهود الشركاء الداعمين والفرق المتميزة، ودورهم البارز في إنجاح عمليات الإخلاء الطبي، حيث تم تنفيذ 7 عمليات نقل جوي و8 عمليات نقل بري لحالات طبية حرجة بالتنسيق مع الحرس الوطني والجهات الصحية في دولة الإمارات.

وقامت الوزارة بإصدار عدد من التنبيهات التوعوية عن طريق موقعها وتطبيقها الذكي "صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة"، إضافة إلى الرسائل النصية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الكوارث الطبيعية في عدد من دول العالم، وأهمية التعامل مع الشركات المعتمدة لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وقالت بشرى أحمد المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية، إنه من منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا مواطني الدولة عن استجابة الوزارة للبلاغات الطارئة، يقوم الفريق المعني بتقييم البلاغات بعد إغلاقها من خلال التواصل مع المواطنين للاطمئنان عليهم وإجراء استطلاع للرأي عن مستوى تقديم الخدمة والأخذ بمقترحاتهم التطويرية.

وأضافت المطروشي أنه تتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة للبلاغات الطارئة، بحيث يتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفعالية أداء الفرق المعنية وتعاملها مع البلاغات الطارئة.

وخلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024، بلغ عدد المسجلين في "خدمة تواجدي" 10431 مواطناً إماراتياً، حيث تؤكد وزارة الخارجية على مواطني الدولة الراغبين في السفر أهمية التسجيل في هذه الخدمة وتسجيل جميع أفراد الأسرة من كبار المواطنين والأطفال، لتبقى إلى جانبهم ولتسهيل عملية التواصل معهم في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم للدولة، كما تم التقديم على 452 طلب إصدار "وثيقة عودة" معظمها للمواليد الجدد وحالات انتهاء وفقدان جواز السفر، حيث بلغت نسبة نبض المتعامل خلال موسم الصيف عن خدمة إصدار وثيقة العودة وخدمة التسجيل في تواجدي 96%.

وتحرص وزارة الخارجية على توفير وتقديم باقة من الخدمات المتميزة لمواطني دولة الإمارات تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل للمواطن في أي وقت وتحقق تطلعاته، والتي يمكن الحصول عليها من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي "UAEMOFA".

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