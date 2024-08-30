سبتمبر 2024.. الإمارات الوجهة الأولى للمعارض والمؤتمرات العالمية

المصدر: وام

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تشهد دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر المقبل، مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات العالمية التي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة.

وتعد الإمارات وجهة عالمية لاستضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة على مدار العام، وخلال الشهر المقبل ستكون الدولة على موعد مع عدد كبير من تلك المعارض والمؤتمرات ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

صناعة الطيران

تستضيف أبوظبي النسخة السابعة من القمة العالمية لصناعة الطيران في منتجع "سانت ريجيس" في جزيرة السعديات في أبوظبي يومي 25 و26 سبتمبر 2024، وتمثل القمة قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وتهدف إلى تسريع الاستثمارات، لتعزيز الاستدامة ومشاركة الشباب والابتكار في هذه القطاعات.

المرافق

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من "المؤتمر العالمي للمرافق"، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024.

وتستقطب نسخة هذا العام أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع مرافق الكهرباء والمياه، وإلى جانب العديد من الفعاليات التقنية والمتخصصة، يشهد المؤتمر 110 جلسات تفاعلية، وأكثر من 280 متحدثاً عالمياً، و18 وزيراً للطاقة و1400 مندوب وخبير.

إعادة التأهيل

تستضيف أبوظبي المؤتمر العالمي لإعادة التأهيل الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024، بحضور مجموعة كبيرة من القادة والمسؤولين في قطاع إعادة التأهيل والرعاية الصحية ومقدِمي الخدمات والمؤسسات الحكومية والأكاديميين والباحثين في تحسين نوعية حياة أصحاب الهمم من 100 دولة.

المشغلون النوويون

تستضيف الإمارات، للمرة الأولى في المنطقة، المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في العاصمة أبوظبي ما بين 28 و30 سبتمبر 2024.

ويرسخ الحدث مكانة الدولة التي باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطوير الطاقة النووية السلمية وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن والجودة وعدم الانتشار النووي.

الصيد والفروسية

تشهد الدورة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مشاركة آلاف العلامات التجارية عبر 11 قطاعاً متنوعاً، وسيشكل المعرض الذي ينطلق غداً السبت، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل، ملتقى للمزج بين التقاليد الإماراتية الأصيلة والابتكار التكنولوجي المتواصل.

الذكاء الاصطناعي

ينظم مركز دبي المالي العالمي الدورة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، يومي 11 و12 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا.

ويتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 100 عارض، وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي و"الويب 3".

النقل الذكي

تستضيف دبي أعمال الدورة الـ 30 من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر المقبل، وسط توقعات بحضور 20 ألف مشارك و800 متحدث.

ويركز المؤتمر على مجموعة من المحاور المهمة تشمل: الابتكارات في النقل الذكي، والتنقّل المستدام، وتكامل المدن الذكية، وأسلوب اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، والمركبات ذاتية القيادة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

المناطق الحرة

تنطلق في دبي خلال الفترة من 23 - 25 سبتمبر المقبل، فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وذلك بمشاركة ممثلين لأكثر من 100 دولة، وسط حضور ما يزيد على 2000 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم.

بناء الأجسام

تقام النسخة الثانية من بطولة "بينوس كلاسيك" لبناء الأجسام، في مركز دبي العالمي التجاري يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1.2 مليون درهم، لتكون أعلى قيمة جوائز لبطولة في فئتها على مستوى العالم.

الاتصال الحكومي

ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل أعمال الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والمختصين والخبراء والباحثين، من مختلف دول العالم، لمناقشة فاعلية ومساهمة الاتصال الحكومي المبتكر في تحقيق سياسات وأهداف الحكومات المرنة حول العالم اجتماعياً، واقتصادياً، وثقافياً، وسياحياً.

الشارقة للاستثمار

تنطلق في إمارة الشارقة يومي 18 و19 سبتمبر المقبل فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية"، وذلك بحضور أكثر من 80 متحدثاً من أبرز الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة ورواد الأعمال والمستثمرين، من الساحتين المحلية والعالمية.

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