سلطان بن أحمد يفتتح عيادات طلبة ماجستير طب الأسنان

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، عيادات طلبة الماجستير في تخصص تقويم الأسنان، وذلك في كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، كما تفقد سموه مركز التميز لطب الأسنان في مستشفى الأسنان الجامعي.

وتجوّل سموه في مجمع العيادات، حيث تعرف إلى ما تضمه من أجهزة ومرافق حديثة وفق أعلى التجهيزات المطلوبة في مجال طب الأسنان، واستمع سموه إلى شرح مفصل عن العيادات وما تقدمه من تجهيزات تعمل على توفير كافة ما يحتاجه الطلبة خلال دراستهم التطبيقية.

خدمات

وتتضمن عيادات طلبة الماجستير 12 عيادة متخصصة في خدمات تقويم الأسنان، مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال تقويم الأسنان، وتهدف العيادات إلى إكساب طلبة الماجستير المهارات الأساسية والمتقدمة في رعاية المرضى وتقنيات التشخيص والمهارات السريرية على مستوى متقدم من الكفاءة.

وتفقد سموه مركز التميز لطب الأسنان في مستشفى الأسنان الجامعي، حيث تم توسعة المركز وإضافة 6 عيادات جديدة لتصبح الطاقة الاستيعابية للمركز 12 عيادة تخدم جميع فئات المجتمع بمن فيهم كبار السن والأطفال، ويعمل بالمركز أعضاء الهيئة التدريسية بكلية طب الأسنان من أطباء متخصصين واستشاريين.

ويقدم المركز خدمات علاجية متنوعة للمرضى منها: جراحة الفم والأسنان والزراعات، والتركيبات الثابتة والمتحركة، وعلاج جذور الأسنان، والحشوات، والتقويم، والأشعة ثلاثية الأبعاد، واستقبل المركز 1478 مريضاً من المستفيدين من برنامج دائرة الخدمات الاجتماعية لكبار السن بإجمالي عدد الزيارات 8421 زيارة منذ انطلاق البرنامج بالتعاون مع جامعة الشارقة قبل عامين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز