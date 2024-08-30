صندوق الوطن يحتفي بخريجي «جسور الدولي»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظّم صندوق الوطن ندوة مفتوحة بأبوظبي لخريجي برنامج «جسور الدولي» من أبناء وبنات الإمارات حول تجربتهم في الشركات الألمانية الكبرى، وذلك عقب لقائهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وكان خريجو «جسور الدولي» انتظموا في البرنامج التدريبي، الذي استمر 12 أسبوعاً، وتدربوا في فروع كبريات الشركات الألمانية بالإمارات، واجتازوا تدريباً متقدماً داخل مصانع هذه الشركات العالمية بألمانيا لاستيعاب أحدث الطرق التكنولوجيا في المجالات الهندسية والتقنية.

وشارك بالندوة وأدارها ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إلى جانب 25 طالباً وطالبة، ممن اجتازوا البرنامج، وينتمون إلى 4 جامعات هي: جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في الشارقة وعدد من المدربين وكبار مسؤولي صندوق الوطن.

وأكد القرقاوي خلال اللقاء أن «برنامج جسور الدولي» ثمرة جهود مشتركة بين صندوق الوطن، وعدد من المؤسسات العالمية المرموقة، بهدف تمكين الشباب من الوصول إلى آفاق جديدة من المعرفة والخبرة، ما يسهم في تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم.

وقال: «إن البرنامج يهدف إلى دعم الشباب الإماراتي، للتقدم للوظائف وخوض تجاربهم العملية، والتطور في بيئة العمل في القطاع الخاص، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مشيراً إلى أن البرنامج نموذج لما يقوم به صندوق الوطن من جهود ومبادرات لتمكين أبناء وبنات الوطن، وتطوير إمكاناتهم في مختلف المجالات ليكونوا جاهزين للانطلاق في سوق العمل المحلي والعالمي على السواء، وأشاد بتميز الخريجين وقدرتهم على استيعاب أحدث تكنولوجيا العصر، متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً في مختلف المجالات».

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