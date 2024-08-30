شيخة ديماس.. مسيرة تعليمية وبصمات نابضة بالتميز

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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على مدار 51 عاماً في مجال التربية والتعليم نجحت شيخة ديماس، في أن تنحت بطيبتها في أعماق مشاعر طلابها وطالباتها وحتى زملائها، معاني جميلة تخلدت في وجدانهم بذكريات لا تمحى، وأن تربي وتخرج أجيالاً تمكنت من خدمة وطنها، وأسهمت في تنميته، كافحت، وكرست حياتها لتنشئة أبنائها وأبناء الوطن، ومنحتهم فيضاً من الحنان والتضحية والحب بلا حدو.

شيخة ديماس امتهنت التدريس في عمر الـ17 عاماً بعد أن حصلت على الثانوية العامة، واستطاعت مواجهة مصاعب الحياة في سبيل تربية وتنشئة أبنائها وطلابها، ليصلوا إلى مراكز أعلى، ومؤهلات عليا. رغبت في بداية حياتها عقب حصولها على شهادة الثانوية في دراسة تخصص الهندسة إلا أن والدتها لم توافق، فعينت في إحدى مدارس إمارة الشارقة لتدرس المواد العامة، ثم طلبت منها مديرة المدرسة تدريس اللغة العربية.

لم يقف طموح شيخة عند هذا الحد، حيث التحقت بجامعة الإمارات، وحصلت على تقدير امتياز في تخصص الدراسات الإسلامية واللغة العربية، لتصبح مساعدة المديرة، مؤكدة أنها لم تواجه أي تحديات في العمل، بفضل دعم القيادة لها. وضعت شيخة بصماتها الواضحة في المسيرة التعليمية، حيث أصبح معظم طلابها وطالباتها مديري دوائر ومسؤولين مؤكدين أنها القدوة والأم الحنون.

أنجبت شيخة 6 من الأبناء، وتتميز مسيرة عملها بالكثير من الإنجازات، حيث عملت أيضاً في جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل، وفي مجلس الشارقة الاستشاري لمدة 4 سنوات اعتبرتها تجربة مثرية، وأسهمت في تطوير شخصيتها وعلاقاتها.

الإدارة مواقف

وامتدت مسيرة شيخة المهنية 30 عاماً متواصلة من الجهد، أكدت خلالها أن الإدارة هي إدارة مواقف، ولم تفرق يوماً بين عرق أو دين، فالجميع عندها سواسية يغلفها الاحترام المتبادل، وتسودها الأجواء الأسرية، كما تعلمت من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن والديها.

لم تكتف بهذا القدر من العطاء، بل واصلته بعد أن منحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قطعة أرض في منطقة مويلح، لتبني مدرستها، وتستكمل جهودها في تنشئة الأجيال، لتشكل بذلك نموذجاً رائعاً للمرأة الإماراتية، ومثالاً متميزاً في عطائها الوطني لخدمة أبناء الوطن سواء في الحياة العامة أو في مجال التربية والتعليم، حيث إنها ممن أثروا في العمل بخبرتهم وكفاءتهم، وأضافوا الكثير من الأعمال البارزة والإنجازات الكثيرة، وأضاءت مسيرتها وصفحاتها البيضاء في حب الوطن.

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