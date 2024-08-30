سلطان النيادي: مكانة محورية ضمن منهجية الإمارات لـ«الشباب والسلام»

المصدر: عمان - وام

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ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وفد الدولة المشارك في أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، الذي يعقد تحت شعار «الرؤية العربية.. الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية»، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية.

فعاليات

وجاء المنتدى بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الشباب والرياضة العرب، ووفود شبابية عربية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وشهد المنتدى ضمن فعالياته، إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023 - 2028، التي تهدف إلى تنفيذ الأجندة وقرارات مجلس الأمن في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لدعم جهود البلدان العربية، من خلال رؤية تعزز من دور الشباب العربي في المشاركة الفاعلة، والمساهمة الإيجابية في قضايا التنمية والسلام والأمن.

رؤية

وقال الدكتور سلطان النيادي: إن مسألة الشباب والسلام والأمن، تحتل مكانة محورية ضمن منهجية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، ورؤيتها الراسخة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد التزامنا العميق بدعم الشباب عنصراً أساسياً لتحقيق الازدهار الذي يعد السلام أحد أهم أركانه، وتشكيل منظومة اجتماعية سلمية عالمية ومستدامة.

أولوية

وأضاف معاليه أن أولويات دولة الإمارات بملف الشباب والسلام والأمن، تتمثل في تمكينهم، إذ تحرص على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لهم القدرة على تنمية مهاراتهم، وتفتح أمامهم أبواب الفرص بمختلف مجالات الحياة، وإشراكهم في صُنع القرارات، ليكون لهم دور بارز في صياغة السياسات الداعمة للاستقرار بمجتمعاتهم.

فضلاً عن الاستثمار في طاقاتهم، من خلال تطوير برامج ومبادرات نوعية، تدفع بهم نحو تحويل إمكاناتهم إلى قوة إيجابية، تواكب تطلعات الوطن المستقبلية، واصفاً تمكين الشباب علمياً وعملياً، بأنه أحد أهم خمس توصيات تتضمنها الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تشكل خارطة طريق نحو مستقبل مشرق، سيتحقق بسواعد الشباب، والعقول الوطنية الطامحة بغدٍ أفضل.

وعقدت جامعة الدول العربية، على هامش المنتدى، اجتماعاً استثنائياً لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لبحث الأولويات الوطنية للدول العربية في تطوير الخطة التنفيذية لاستراتيجية الشباب والسلام والأمن.

شراكة استراتيجية لدعم المواهب والاستثمار في الطاقات الشابة

نظم كل من مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، لقاء خاصاً مع ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام العاملة في الأردن لإطلاعهم بشكل حصري على مستجدات بناء وتطوير أول مركز إبداعي إقليمي للشباب في الأردن، وذلك قبل الافتتاح والتشغيل الرسمي لبناء شراكات استراتيجية لدعم المواهب الشابة، وتلبية للرؤية الطموحة للمؤسستين .

والتي ترتكز على تمكين الشباب والاستثمار في طاقتهم على اختلاف فئاته وتخصصاته واهتماماته. وعقد اللقاء في العاصمة عمان في مقر مؤسسة ولي العهد باعتبارها الوجهة الأولى ضمن خطة التوسع الإقليمي لمركز الشباب العربي من مقره الرئيسي في أبوظبي.

وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومحمد سلامة النابلسي، وزير الشباب في الأردن، والمهندس غسّان إيليا نُقل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، والدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد.

واستعرض المنظمون نموذج عمل مركز الشباب العربي في الأردن كأول مبادرة إقليمية من نوعها، وبكونه سيشكّل خلاصة وتجربة عمل جوهرية وغنية للشباب في الأردن في قطاع تمكين وتشغيل المراكز المُرادفة، إذ تتميز هذه المراكز بأنها تعتمد الشباب كمفكرين، مُصممين، مُخططين، وأصحاب قرار، ومُنفذين داخل هذه المراكز الإبداعية.

وخلال كلمته قال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تعتبر العلاقة بين قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً مُلهماً لكل المنطقة والعالم، وكأننا نتحدث عن شعب واحد، فهي علاقة أخوّة وتاريخٍ وتطلعات مشتركة.

وهذا التكامل في رؤى القيادتين الحكيمتين لبلدينا هو المحرك الرئيسي لهذا المشروع الطموح، والذي يؤمن بضرورة توفير الفرص للشباب وتمكينهم، وزيادة قدراتهم وصولاً بها إلى أفضل مستوياتها».

وأضاف معاليه: «سيعمل المركز في الأردن من دون حدود، بنموذج عمل مركز الشباب العربي، كإحدى أذرع إحياء الأمل في المنطقة العربية، بشكل علمي وعملي قائم على معرفة اهتمامات الشباب وتوجهاتهم، واعتماد آلية عمل قائمة على التحسين المستمر، وكواحد من «مُسرعات الأفراد» التي تنطلق بقاعدتها من المملكة الأردنية الهاشمية إلى الإقليم والعالم ككل».

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