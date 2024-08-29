الصحة: حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 تشهد تفاعلاً مجتمعياً إيجابياً

المصدر: وام

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تشهد حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024- 2025 تفاعلاً إيجابياً من الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع، ما يعكس دور الحملات التوعوية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع الشركاء الاستراتيجيين بشأن أهمية نتائج المسح في حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة الصحية بالدولة من خلال تطوير سياسات وبرامج صحية قائمة على البيانات الدقيقة والأدلة العلمية الموثوقة.

تهدف الحملة إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان وقياس مؤشرات الأداء الصحية من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة بما يتوافق مع رؤية "نحن الإمارات 2031.

وتنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة المسح الوطني للصحة والتغذية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين (المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة ) وتهدف إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.

وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة إن المشاركة الإيجابية في المسح الوطني للصحة والتغذية تساعد على جمع البيانات والمعلومات الهامة التي تمكننا من تطوير استراتيجيات فعّالة لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع مشيراً إلى أن التعاون والاستجابة التي تشهدها الفرق القائمة على المسح يعكسان قيم المسؤولية المجتمعية التي يتميز بها مجتمع الإمارات ويؤكدان أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

من جانبها دعت الدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الحملة الصحية الوطنية مشيرة إلى أن التعاون المستمر يعزز من قدرة الجهات الصحية على مواجهة التحديات الصحية ورفع مستويات الصحة العامة.

وأوضحت أن المسح الوطني يغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل.

وأكدت حرص الوزارة والشركاء على سرية البيانات المجمعة وأن استخدامها يقتصر على الأغراض الإحصائية والبحثية فقط مشيرة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع صممت نماذج منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة.

يذكر أن المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025 يستهدف عينة واسعة تشمل 10,000 أسرة للمسح الصحي و 10,000 أسرة لمسح التغذية بنسبة 40% من المواطنين و60% من المقيمين إضافة إلى 2,000 فرد من مساكن العمال.

وتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً والإناث من 15 إلى 49 عاماً والنساء الحوامل والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.

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