دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تطلق "حضانة الفريج"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي "حضانة الفريج" الأولى من نوعها في الدولة، وذلك في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي في ضوء التزامها بتفعيل جميع مراكزها لخدمة أهالي الإمارة.

تمثل "حضانة الفريج" نموذجاً رائداً في رعاية الطفل الإماراتي من خلال تركيزها على اللغة العربية ببصمة إماراتية مميزة وتأهيله بخطط أكاديمية تعليمية مدروسة من خلال استثمار الكوادر الإماراتية بما في ذلك "أمهات الفريج" من أمهات ومعلمات وموظفات لغرس القيم الدينية والعادات والثقافة الإماراتية الموروثة في نفوس الأطفال.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن "حضانة الفريج" تعكس التزام الدائرة بتربية جيل جديد على أسس عربية ودينية وثقافية قوية وتمثل خطوة هامة على طريق تعزيز القيم الإسلامية والثقافة الإماراتية وغرسها في نفوس الأطفال منذ الصغر.

من جانبها أوضحت حمده المطيوعي مسؤولة المبادرة أن لـ"حضانة الفريج" مميزات وخصائص تجعلها الأنسب لأهالي الفريج فمن أولويات أهدافها غرس الثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية الموروثة .. وتدار من قبل الكوادر الإماراتية من " أمهات الفريج" وتتسع الحضانة لأكثر من 40 طفلا من أبناء الأسر المواطنة الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و4 سنوات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز