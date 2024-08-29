بخبرات إماراتية.. هولندا تدشن أول مركز شرطة ذكي

المصدر: البيان

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دشّنت شارون دايكسما عمدة مدينة أوتريخت، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أول مركز شرطة ذكي في مملكة هولندا «SPS أوتريخت»، وذلك بعد النجاح الكبير والمُتميز للتجربة الإماراتية ممثلة بمراكز الشرطة الذكية، وتقديمها لخدمات أمنية دون تدخل بشري، وذلك بحضور روب فان بري، قائد الشرطة في التحقيقات الوطنية والعمليات الخاصة في الشرطة الوطنية الهولندية، ويولاندا ألبيرس مديرة العمليات في منطقة شرق هولندا ومسؤولة خدمات الشرطة على المستوى الوطني، وسعادة علي سعيد الشحي، القائم بالأعمال بالإنابة في مملكة هولندا.

ويأتي تدشين المركز تتويجاً للجهود والشراكات الاستراتيجية ومُباحثات التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، وبما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين، وتماشياً مع توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات الأمنية.

ويعتبر تدشين مركز" SPS أوتريخت" ثاني تجربة عالمية لتطبيق ابتكار شرطة دبي في مراكز الشرطة الذكية بعد تأسيس أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا العام الماضي 2023.

ويأتي هذا التدشين عقب لقاءات ومُباحثات بين شرطة دبي والشرطة الهولندية حول سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، وترسيخ الخبرات والممارسات الأمنية والشرطية بين الجانبين.

وسيخدم " SPS أوتريخت" سكان المدينة حيث يقع في منطقة حيوية جداً تتمثل في محطة أوتريخت المركزية والتاريخية الواقعة في وسط المدينة، ما يساهم في خدمة عدد كبير من سكان المنطقة، والمسافرين والمُتنقلين عبر المدينة من مختلف المدن المجاورة.

تسهيل الأعمال

وقالت سعادة شارون دايكسما عمدة مدينة أوتريخت ، "شاهدت خلال زيارتي لإمارة دبي العام الماضي، كيف يمكن للابتكار أن يسهل عمل الضباط في المنطقة. إن مركز الشرطة الذكي الجديد في مركز المدينة سيجعل عملية تسجيل البلاغات أو الابلاغ عن الجريمة، أكثر سرعة.. وأنا فخورة بأننا وبالتعاون مع الشرطة، نجحنا وبذلنا الجهود لتطبيق هذا المفهوم في أوتريخت".

تبادل المعرفة والتجارب

وأكدت مديرة العمليات في منطقة شرق هولندا ومسؤولة خدمات الشرطة على المستوى الوطني، يولاندا ألبيرس، أن افتتاح مركز الشرطة الذكي في أوتريخت هو نتيجة تعاون مثمر مع شرطة دبي لتبادل المعرفة والتجارب والخبرات، وأضافت: " سعداء للغاية بهذا التعاون وبافتتاح هذا المركز الذكي الأول نوعه في هولندا، ونتطلع إلى استمرار تعاوننا، والذي سيتيح لنا التعلم من بعضنا البعض في المجالات المهنية المشتركة، وسيعود بالنفع على المجتمع في بلدينا".

تجربة متفردة وريادية

وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن هذا التدشين يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز روابط العلاقات الدولية وتوطيد الشراكات مع مختلف الجهات الأمنية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مركز" SPS أوتريخت" يُعد الثاني لمراكز الشرطة الذكي عالمياً في غضون عامين بعد تدشين مركز شرطة ذكي في صربيا، ما يؤكد على نجاح التجربة المتفردة والريادية لدولة الإمارات ووزارة الداخلية ممثلة بشرطة دبي، وذلك وفق رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل في توجهاتها الاستراتيجية وأهدافها على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في نقل التجارب الحكومية الناجحة إلى مختلف دولة العالم. حيث قال سموه:" إن دولة الإمارات تتبنى وتنتهج التعاون والتكامل الهادف لخدمة الإنسان وخير الشعوب في علاقاتها مع العالم، وتؤمن بأهمية مشاركة التجارب والنماذج الناجحة في عمل الحكومات، بما يسهم في الارتقاء في ازدهار الشعوب".

وأضاف معاليه :"إن تدشين (SPS أوتريخت) جاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شرطة دبي والشرطة الهولندية لتعزيز التعاون الشرطي وتبادل الخبرات ومراكز الشرطة الذكية، مشيراً إلى أن العمل على تأسيس المركز بدأ العام الماضي بخبرات إماراتية لتقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، أسوة بالمراكز الشرطية الذكية في إمارة دبي، حيث يوفر المركز عدة خدمات شرطية رئيسية منها: خدمة التواصل مع الضباط عن طريق الاتصال المرئي، وخدمة الاستفسارات، وخدمة "عين الشرطة"، وخدمة البلاغات الجنائية، إلى جانب العديد من الخدمات المجتمعية والأمنية الفرعية.

وهنأ معالي القائد العام لشرطة دبي فريقي العمل من الشرطة الإماراتية مُمثلة في شرطة دبي والشرطة الهولندية، التي عملت على المشروع في إطار تعزيز العلاقات الشرطية والأمنية بين الجانبين، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة وتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الدول الشقيقة والصديقة على مستوى دول العالم.

حضر التدشين، العقيد طارق هلال، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والسيد إروين جانسن، المدير التنفيذي لفريق اس دي وركس، والسيد مارسيل فان وينسين، مدير مطار أمستردام في طيران الاتحاد، والسيد نواف ناصر عبد الله، من موانئ دبي العالمية.

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