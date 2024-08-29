«الاتحادية للهوية والجنسية»: نعمل مع شركات الطيران لخفض أسعار تذاكر السفر لمساعدة الراغبين في العودة إلى ديارهم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الفرق المعنية بتنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل، توصلت إلى اتفاق يتم من خلاله توفير تذاكر سفر بأسعار مخفضة، للراغبين في العودة إلى ديارهم، وذلك خلال مهلة الشهرين المحددة في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع شركات الطيران المحلية والأجنبية، تم خلالها استعرض وطرح إمكانية منح الراغبين في الاستفادة من ملة الإعفاءات، تخفيضات في رسوم تذاكر السفر، بما يساهم في تسهيل إجراءات مغادرة الدولة، وعودتهم إلى ديارهم.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع شركات الطيران التي تم التواصل معها، رحبت بالمبادرة، معربةً عن استعدادها وتعاونها في توفير تذاكر سفر بأسعار مخفضة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر للراغبين في الاستفادة من المهلة ومغادرة الدولة.

وأشادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بحرص شركات الطيران المحلية والأجنبية على دعم جهود الهيئة في إنجاح مهلة تسوية أوضاع المخالفين، بما يعزز دورها في عكس الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع.

ووفقاً للإجراءات فإن الراغبين في مغادرة الدولة، يحصلون على تصريح مغادرة مدته 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة مهلة المخالفين التي تمتد حتى 30 أكتوبر المقبل يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.

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