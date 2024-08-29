دي بي ورلد.. مبادرات مبتكرة لتمكين المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي «دي بي ورلد» بيوم المرأة الإماراتية، التي تحظى باهتمام المؤسسة حيث يتولى عدد من الإماراتيات مناصب مهمة داخل المؤسسة، التي تلتزم بتعزيز التنوع والشمول من خلال إطلاق المبادرات مثل "المرأة في مجالس الإدارة" و"مبادرة موجهتي"، تحرص دي بي ورلد على إيجاد بيئة تتألق فيها المرأة مهنيًا وتحقق طموحاتها.

تنمية القدرات

من موقعها كمشرف أول في إدارة علاقات العملاء في دي بي ورلد، تمكنت آمنة غانم، من التغلب على الكثير من التحديات والتألق في مهنة عرف عنها أنها كانت حكرًا على الرجال. وتعكس مسيرة آمنة في دي بي ورلد التزامها وسعيها الدؤوب لتنمية قدراتها الشخصية ومسارها المهني.

"بدأت مسيرتي في عام 2014 أثناء بحثي عن وظيفة. وصادفت إعلانًا في جامعتي حول وظيفة "مشغل رافعة" في دي بي ورلد. كان الإعلان معلقًا بين فرص وظيفية أخرى. وتلقيت في نفس الأسبوع، ثلاثة عروض عمل، لكنني اخترت دي بي ورلد ولم أندم أبدًا. منذ اليوم الأول، شعرت بالترحيب والدعم، حيث قدمت لي المؤسسة فرصًا مستمرة للتعلم والنمو".

"يوم المرأة الإماراتية يغمرني بمشاعر الفخر، وهو مصدر إلهام كبير لي. وتعد دولة الإمارات مثال عالمي ساطع على تمكين المرأة في كل المجالات. وقد أثبتت المرأة الإماراتية إصرارها وعزيمتها لتحقيق النجاح وأن كل شيء ممكن تحقيقه. وأنصح الشابات الإماراتيات بتنمية قدراتهن الإبداعية، والسعي لتحقيق طموحهن مع الحفاظ على مصدر تحفيزهن ودافعهن.

"لدي وعي تام برؤية قيادتنا الرشيدة التي تسير بدولتنا نحو دوم التقدم والإزدهار وتحقيق أعلى مستويات النجاح لنا ولمستقبلنا. واليوم تتوفر لنا العديد من الفرص الاستثنائية التي تقدم لنا مصدر إلهام وتحفيز كل يوم".

تحفيز الموظفين

إيمان، حاصلة على درجة أكاديمية في إدارة الأعمال تخصص إدارة موارد بشرية، وتتمتع بخبرة ممتدة لنحو 20 عامًا في دي بي ورلد، وتتولى حاليًا، منصب ضابط أول في فريق السعادة والإيجابية ضمن إدارة الموارد البشرية.

"تتيح لي مهام عملي ومسؤوليات منصبي المشاركة بفاعلية في تحفيز الموظفين على المشاركة وتقدير جهودهم، لإيجاد بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتحفيز. وهذا بدوره يعزز إيجابيتهم وإنتاجيتهم بوجه عام. وتقدم لنا إدارة دي بي ورلد نموذجهًا ملهمًا وداعمًا، يحفزنا على بذل المزيد من الجهود. وبعد هذه السنوات الطويلة، ما زلت متحمسة لاكتساب المزيد من الخبرات، بفضل بيئة العمل التي ترتقي دائمًا بمستويات السعادة والإيجابية."

"من بين أبرز الإنجازات التي أفتخر بها بشكل خاص، هو التنفيذ الناجح لبرنامج "تقدير الموظفين"، والذي عزز الروح المعنوية ومستويات التفاعل بشكل كبير. وقد لاقى هذا البرنامج استحسانًا كبيرًا وأدى إلى تحسن ملموس في مستوى رضا الموظفين، ما يعكس الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها على مدى ما يقرب من عقدين."

"حماسي والتزامي نابعان من إيماني الراسخ بأهمية التحلي بالروح الإيجابية ونشر تلك الطاقة في مكان العمل. إن رؤية التأثير الملموس لعملي على مستويات السعادة والإنتاجية لدى زملائي هو ما يشجعني أكثر على بذل المزيد."

"تقدم دولة الإمارات مثالًا يحتذى به لتمكين المرأة، من خلال التزامها بتوفير الدعم لها، حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها وتتولى مسؤولياتها القيادية بكل كفاءة واقتدار. وقد فتحت هذه السياسات والمبادرات التقدمية التي تنتهجها الدولة العديد من الفرص أمام المرأة الإماراتية."

سلامة البيئة

تعد علياء الجناحي، من القيادات الفاعلة والمناصرة لمبادئ السلامة والاستدامة، وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دي بي ورلد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال مسيرتها المتواصلة منذ أكثر من عشر سنوات في المؤسسة، أثبتت علياء التزامها الراسخ بحماية كل من البيئة والمجتمع.

"بدأت مسيرتي المهنية في دي بي ورلد في عام 2013 كمتدربة حديثة التخرج. وعلى مدار العقد الماضي، توليت العديد من المهام والمسؤوليات، بدءًا من إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ثم قطاع الشحن العام، حيث عملت على توسيع نطاق خبراتي، لتشمل الصحة والسلامة والبيئة بشكل أوسع، ومن ثم قادني ذلك إلى تولي مهام رئيسية في إدارة المجمّعات والمناطق الحرة، حيث تمكنت من صقل مهاراتي القيادية قبل تولي منصبي الحالي كنائب لرئيس إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دي بي ورلد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".

"أحظى اليوم بقيادة فريق مكون من 60 عضوًا محترفًا، حيث نعمل معًا على ضمان تطبيق مبادئ السلامة والحفاظ على البيئة على مستوى عمليات دي بي ورلد . وأنا ممتنة لهذه الفرصة التي منحتني مساحات واسعة لتطوير وتنمية مساري المهني والمساهمة بفاعلية في مشاريع مؤثرة خلال رحلتي في بيئة عمل تتسم بالتطور المستمر.

"أؤكد دائمًا إلتزامي الراسخ بسلامة موظفينا وبيئتنا. حيث نحرص في دي بي ورلد على منح الأولوية لترسيخ ثقافة السلامة، حتى يشعر كل زملائي بالتمكين، وتعد تلك رحلة متواصلة لا تتوقف. ومن هنا، اتبع نموذج القيادة بالقدوة، وآخذه على محمل الجد، خاصة عندما يتعلق الأمر بإظهار قدرات المرأة الإماراتية على مستوى مختلف القطاعات. إن المرونة والتفاني والقدرة على التكيف، صفات أؤكد على أهميتها باستمرار، وذلك لدورها المهم في إبراز القيمة الكبيرة التي تقدمها المرأة لفريق عملها."

إدارة المعارض والمؤتمرات

بدأت آمنة المدني رحلتها مع "دي بي ورلد" في عام 2012 من خلال الانضمام إلى برنامج رواد للخريجين، حيث اكتسبت خبرة في مجالات عمل متعددة بما في ذلك التسويق والفعاليات ووسائل التواصل الاجتماعي والهوية المؤسسية والاستدامة. شغلت آمنة عدداً من المناصب في "دي بي ورلد" قبل أن تتولى منصبها الحالي كمديرة للشراكات والفعاليات والوفود في إدارة الاتصالات.

"لقد كانت مسيرتي المهنية في "دي بي ورلد" غنية بفرص التعلم والنمو واكتساب الخبرات. حيث أتيحت لي الفرصة منذ اليوم الأول، للمشاركة في مشاريع كبيرة وهامة واستراتيجية مثل افتتاح محطة الحاويات رقم 3 في ميناء جبل علي. واليوم، أنا أقوم بإدارة المعارض والمؤتمرات المتعلقة بالقطاع، والفعاليات والشراكات المرتبطة بالجولف والكريكيت وسباق الخيل وغيرها من الشراكات الرياضية، بالإضافة إلى الوفود الحكومية والتجارية رفيعة المستوى."

"لطالما كان فريق القيادة في "دي بي ورلد" داعمًا ومحفزًا، وقدم فرصًا للتطوير المهني. على سبيل المثال، أتيحت لي الفرصة للقيام بمهام دولية، والسفر مع الفريق إلى أماكن عديدة لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز الأعمال.

"كامرأة إماراتية، أرى إمكانات هائلة لما يمكن أن تحققه المرأة في دولة الإمارات وأتطلع لاستمرار تعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الخدمات اللوجستية، وأنا متحمسة جدًا لتقديم التوجيه ومشاركة معرفتي وخبرتي مع المواهب الطموحة الأخرى."

"وكانت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت العديد من المبادرات المصممة لتمكين المرأة، وأنا على ثقة من أن هذه الجهود ستمكن المرأة من التفوق وتقديم مساهمات كبيرة في مجتمعنا."

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