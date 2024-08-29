عبد الرزاق الأميري: المرأة الإماراتية شريك أصيل في نهضة الدولة وتطورها

المصدر: البيان

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أكد عبد الرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها كشريك فاعل وأصيل في عملية التنمية على أرض دولة الإمارات، وبرهنت على كفاءتها وقدرتها على تأدية أصعب المهام، وتولي أكثر المسؤوليات حساسية وأهمية.

وقال، في تصريح بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، إن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحتفل في الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام بـ"يوم المرأة الإماراتية" تقديراً من قيادتنا الرشيدة بأهمية دور المرأة في مسيرة البناء والتطوير في كافة المجالات والقطاعات.

وأضاف أن مشاركة الكوادر النسائية في سوق العمل أصبح مصدر فخر، ولدينا كوادر نسائية مبدعة تتولى بكفاءة منقطعة النظير مهامها وتؤديها بثقة واقتدار.

وأشاد بما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، موضحاً أن جهود سموها كانت حجر الأساس في جهود تمكين المرأة التي قطعت شوطاً كبيراً في زمن قياسي.

وأكد أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات ابنة الإمارات، والإعراب عن التقدير المستحق لجهودها في بناء نهضة وطنها.

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