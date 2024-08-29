طحنون بن زايد: الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة

المصدر: الدوحة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في مكتبه بالديوان الأميري صباح أمس بالعاصمة الدوحة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء، نقل سموه إلى صاحب السمو أمير قطر، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس»: «التقيت اليوم «أمس»، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونقلت له تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقشنا أوجه التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وتابع سموه: «الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة بما يضمن ازدهارها ورفاه شعوبها».

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