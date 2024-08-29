«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» ينطلق بعد غد

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق الدورة الـ 21 من معرض أبوظبي الدولي الصيد والفروسية، يوم السبت المقبل، في مركز أدنيك - أبوظبي. وشارك في المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن آخر الاستعدادات لإطلاق المعرض، ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، وسعد الحساني مدير معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وقال الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إن الدورة الحالية للمعرض تشكل انطلاقة جديدة لمسيرة حافلة، امتدت عبر عقدين من الزمن، لترسم ملامح قصة نجاح متجددة، تضاف لإنجازات الدولة وإمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق، لولا اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وسعي سموهما المتواصل للحفاظ على ثقافتنا وتراثنا الإماراتي الغني، الذي نفاخر به العالم. وتقدم بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز لسموهما، مؤكداً أنّ المعرض يُواصل تطوير خططه ومشاريعه ومحتواه وفعالياته بشكل دائم.

وبيّن المنصوري أن المعرض شهد نقلات نوعية منذ انطلاقته الأولى في عام 2003، حيث لم تتجاوز مساحة المعرض الـ 6,000 متر مربع، لتتضاعف بما يزيد على 14 مرة في دورة العام الحالي، لتتجاوز الـ 87 ألف متر مربع، في حين لم يتجاوز عدد العارضين في الدورة الأولى للمعرض الـ 40 شركة، ليتضاعف عدد الشركات بمقدار 43 مرة في دورته الحالية، لتصل إلى ما يزيد على 1,742 شركة وعلامة تجارية.

كما تضاعف عدد الدول المشاركة في المعرض بمقدار 4 مرات، لتصل إلى 65 دولة في الدورة الحالية، مقارنة مع 14 دولة فقط في الدورة الأولى، ومن المنتظر أن تشهد الدورة الحالية مشاركة قياسية من قبل الزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استقطاب ما يزيد على 600 صحافي وإعلامي، للمشاركة في التغطية الإعلامية لمختلف الفعاليات المصاحبة للمعرض.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز