تضاعف الكوادر النسائية في «فلاي دبي» 3 مرات منذ 2022

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل «فلاي دبي» بيوم المرأة الإماراتية وسط إنجازات بارزة مكنتها من المساهمة بشكل فاعل وحضور كبير في قطاع الطيران في الدولة والتي تمثل مركزاً عالمياً للطيران.

واستثمرت فلاي دبي في برامج تدريبية مكثفة لدعم وتأهيل واستقطاب المواطنين وتوفير فرص النمو المستقبلية سواء البرامج العملية أم النظرية بما في ذلك الهندسة وبرامج التدريب الداخلي بما فيها برنامج تدريب الطيارين.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «يعد يوم المرأة الإماراتية مناسبة خاصة للاحتفال بالمساهمات الكبيرة التي أنجزتها زميلاتنا باعتبارهن ركيزة مهمة لقوة العمل المتنامية في فلاي دبي.. إن تفانيهن ومواهبهن وقيادتهن جزء لا يتجزأ من رحلة نجاح فلاي دبي.. نحن فخورون بدعم نجاحهن المستمر وتطورهن كقادة للمستقبل يلعبن أدواراً مهمة في صناعة الطيران في الدولة».

وشهدت فلاي دبي زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة الإماراتية ضمن قوتها العاملة، حيث تضاعف عدد الكوادر الإماراتية النسائية اللائي انضممن إلى فلاي دبي منذ أغسطس 2022 ثلاث مرات تقريباً.

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