200 مواطنة يشغلن مناصب قيادية في «مجموعة الإمارات»

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفلت مجموعة الإمارات بالمساهمات البارزة للمرأة الإماراتية في مسيرة نمو وتطور المجموعة، والدور الحيوي الذي تقوم به في تعزيز نمو وازدهار قطاع الطيران والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستأثر المرأة بنسبة 38 % من القوى العاملة الإماراتية في المجموعة، حيث أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها وقدراتها عبر مسارات مهنية متنوعة ضمن مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات بمجموعة الإمارات، وباتت تسهم بفعالية في ترسيخ أسس بناء المواهب الوطنية لدعم الجيل القادم من بنات وأبناء الوطن في مجال الطيران.

وفي السنة المالية الماضية، ضمت مجموعة الإمارات إلى قوتها العاملة عدداً قياسياً من المواطنات الإماراتيات، في خطوة تؤكد التزامها بتعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الطيران المتنامي في الدولة، حيث يتم تزويدهن بالمهارات والخبرات المناسبة، ما يتيح لهن تحقيق التطور المهني المنشود والوصول إلى كامل إمكاناتهن.

كما سجلت مجموعة الإمارات إنجازاً آخر هذا العام، بتسجيلها نمواً بنسبة 20 % عن العام السابق في عدد المواطنات اللاتي يشغلن مناصب قيادية، إذ بات هناك أكثر من 200 مواطنة يشغلن مناصب قيادية في المجموعة، ويسهمن في نموها عبر العديد من قطاعات الأعمال.

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