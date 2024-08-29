«الاقتصاد» تستعرض مبادراتها لدعم رائدات الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت وزارة الاقتصاد فعالية للاحتفاء بـ «يوم المرأة الإماراتية»، بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد كبير من رائدات الأعمال الإماراتيات، والخبيرات المتخصصات في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وشهدت الفعالية عدداً من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تناولت دور المرأة الإماراتية في عصر الذكاء الاصطناعي والسمات الرئيسية لرائدة الأعمال الناجحة، والاطلاع على مجموعة من التجارب الناجحة والقصص الملهمة لرائدات أعمال إماراتيات.

دور

وأكدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصت على تقديم الدعم اللامحدود للمرأة الإماراتية في مختلف الميادين حتى أصبحت اليوم علامة فارقة في السياسات التنموية التي تتبناها الدولة، مشيرة معاليها إلى أن إقامة هذا الحدث تأتي إيماناً من الوزارة بالدور الفعال للمرأة الإماراتية في المجتمع ومنجزاتها المحققة في المجالات كافة، حيث باتت شريكاً رئيسياً في بناء الاقتصاد الوطني، ونموذجاً ملهماً ومصدر فخر واعتزاز للنساء في العالم.

ووجهت معالي علياء المزروعي في مستهل كلمتها بالفعالية الشكر والعرفان والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على الجهود الاستثنائية التي قدمتها سموها ولا تزال تقدمها للمرأة الإماراتية، وإيمانها الراسخ بتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع وإتاحة كل الممكنات لتنمية روح الريادة والمسؤولية لديها، بما أسهم في تعزيز مكانة المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.

فرصة

وقالت معاليها: «إن احتفال الوزارة اليوم بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» يمثل فرصة مهمة للتواصل مع رائدات الأعمال والاستماع لهن، وتشجيعهن على إقامة مشاريع جديدة ابتكارية وريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخلق مساحة للنقاش والتشاور حول مستقبل ريادة الأعمال في الدولة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وكذلك الاطلاع على التحديات التي تقف أمام نمو وازدهار ريادة الأعمال النسائية».

وأشارت معاليها إلى أن وزارة الاقتصاد حرصت بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية لتمكين رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتوفير الفرص والممكنات الداعمة لتنمية مشاريعهن ودعمهن في اكتساب الخبرات والمهارات الخاصة بسوق العمل، بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

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