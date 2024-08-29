محمد بن زايد ومحمد بن راشد: المرأة الإماراتية نموذج ملهم في تحمّل المسؤولية وشريكة في صنع الحاضر والمستقبل

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المرأة الإماراتية قدمت في رحلة التنمية نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها، مشيرين سموهما إلى إنجازاتها الكبيرة وشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر منصة «إكس» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «قدمت المرأة في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها، وفي «يوم المرأة الإماراتية» نعبر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات التي تعمل بتفانٍ وتكامل وكفاءة، يداً بيد مع الرجل في كل مواقع العمل الوطني لتحقيق طموحات الإمارات التنموية وتقدمها المستمر».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر منصة «إكس» أمس: «‏تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم... نحتفي بها أماً ومربية وشريكة في مسيرة التنمية.. نحتفي بها في بيوتنا.. وفي مؤسساتنا ووزاراتنا.. وفي جهاتنا المدنية والعسكرية.. ونحتفي بها في قطاعنا الخاص.. نحتفي بإنجازاتها وأعمالها وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة». وأضاف سموه: «تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 33 مؤشراً في ملف المرأة منها التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي، وفي حماية حقوقها الوظيفية والشخصية وأمانها الاجتماعي.. وتتصدر في 42 مؤشراً إقليمياً.. والقادم أفضل بإذن الله.. لها منا كل التقدير والعرفان ليس يوماً في العام، بل في كل الأيام والأعوام».

واحتفلت دولة الإمارات، أمس، بـ «يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بـ«ابنة الإمارات»، التي تعيش عصرها الذهبي في ظل الاهتمام والرعاية اللامحدودة من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت ثقة لامحدودة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف المجالات ومهدت لها البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح.

ويسلط يوم المرأة الإماراتية سنوياً الضوء على الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها، بجانب استشراف مستقبل المرأة في المجالات والقطاعات كافة، فضلاً عن دعوة جميع الجهات الوطنية للتعاون لتحقيق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية، بما يتوافق مع مبادئ الخمسين.

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