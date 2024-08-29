1938 موظفة يعملن في «كهرباء دبي» والإماراتيات 84.5 % من القوى النسائية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى يوم المرأة الإماراتية العاشر تحت شعار «نتشارك للغد»، في أكاديمية الهيئة في الحضيبة، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.

واشتمل المنتدى على مجموعة من الفعاليات والندوات النقاشية، للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية التي باتت نبراساً للعطاء والاجتهاد والقيم النبيلة، وتسليط الضوء على مسيرة تمكين المرأة في الهيئة والمجتمع، حيث وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1938 موظفة يعملن في جميع إداراتها.

كما تم تكريم باقة من الموظفات الإماراتيات اللواتي نجحن في ترك بصمتهن محلياً وعالمياً، وأثبتن قدرتهن على إثراء رحلة النمو والازدهار في دولة الإمارات ودبي.

وخلال كلمته في المنتدى، قال معالي سعيد محمد الطاير: «نستذكر في يوم المرأة الإماراتية المسار المتفرد الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتواصله الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتوفير كل مقومات الدعم والتمكين للمرأة، وضمان مشاركتها الرئيسية في جميع المواقع الحيوية».

وأكد التزام الهيئة بترسيخ دور المرأة الإماراتية في تحقيق الأهداف الوطنية، حيث وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 836 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1147 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة، وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 84.57 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

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