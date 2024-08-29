نورا المطروشي تستعرض تجربتها الفريدة في مجال الفضاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حفل تكريم، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، حرصاً منها على تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية، ودورها المحوري في مختلف المجالات.

وتضمن الحفل جلسة حوارية مميزة استضافت رائدة الفضاء الإماراتية، نورا المطروشي، التي استعرضت تجربتها الفريدة كرائدة فضاء، وتحدثت عن التحديات والفرص التي واجهتها في هذا المجال الرائد، كما شارك في الجلسة عدد من كبار المواطنات من نادي نخر الاجتماعي، ممن عاصرن الجيل القديم والجيل الحالي، حيث تم استعراض تجاربهن وخبراتهن الغنية من خلال عدد من الأسئلة الحوارية التي ألقت الضوء على تطور دور المرأة الإماراتية عبر العقود.

واستهل الحفل بكلمة ألقاها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أكد من خلالها أهمية دور المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أنها شريك أساسي في صياغة مستقبل الدولة، معرباً عن فخره واعتزازه بالدور الريادي، الذي تلعبه المرأة في مسيرة التنمية المستدامة، باعتبارها شريكاً أساسياً في صياغة المستقبل، وسنداً قوياً في مسيرة النمو نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

وشدد على أن إقامة دبي تسعى دائماً لتعزيز دور المرأة وتمكينها في بيئة العمل، وتوفير كافة الإمكانات التي تساعدها على الابتكار والتميز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز