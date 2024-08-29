حاكم عجمان: فخورون بما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات في مختلف المجالات

المصدر: عجمان - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مجلسه بديوان الحاكم، أمس، موظفات الديوان الأميري في عجمان، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وثمّن صاحب السمو حاكم عجمان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم المرأة الإماراتية، وإيمان سموهما المطلق بدورها الرئيس في التنمية وتطور الدولة.

وأكد أن قيادتنا الرشيدة عززت موقع المرأة الإماراتية في مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا، حيث منحتها فرصة العلم والعمل مساواة مع الرجل وتأسيس مجالس ومؤسسات تعنى بسيدات الأعمال والأمهات والطالبات وتوفير بيئة داعمة لهن لتحقيق الإنجازات والنجاحات.

وثمن سموه، دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لمسيرة المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها وتمكينها لخدمة الوطن.

وقال سموه: «نفخر بما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات المهنية، وبحضورها المميز محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونتمنى لها مواصلة طريق التميز في التخصصات كافة، لتسهم بجهودها في تعزيز مسيرة تنمية الوطن وتحقيق تطلعاتها وآمالها». وأثنى سموه على جهود المرأة الإماراتية في تنشئة الأبناء، وإعداد أجيال مؤهلة بأعلى الدرجات العلمية. وأضاف سموه: «تولي حكومة عجمان اهتماماً كبيراً بالمرأة الإماراتية، وتحرص على تمكينها في مختلف الميادين، وتوفر لها الإمكانات كافة التي تحقق لها النجاح في حياتها المهنية والأسرية».

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