«دو» تحتفي بإنجازات القيادات النسائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق حملة خاصة تحت شعار «نتشارك للغد»، وتهدف إلى تسليط الضوء على دور المرأة الإماراتية، والإشادة بإنجازات رائدات الأعمال الإماراتيات، وتواصلهم مع الشابات الإماراتيات، لتمكين جيل جديد من القيادات النسائية، وذلك في إطار مبادرة حصرية بيوم المرأة الإماراتية، الذي تحتفل به دولة الإمارات يوم 28 أغسطس من كل عام.

وفي هذا السياق، أطلقت «دو» فيلماً وثائقياً لإظهار العلاقة القوية والعميقة بين القيادات النسائية الإماراتية الناجحة، والشابات اللائي يعتزمن السير على خطاهن، ويرصد الفيلم رحلة التواصل بين الأجيال، وجهود التمكين المبذولة التي تعمل على ترسيخ دور المرأة في كافة المجالات، كما يسلط الضوء على مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه عملية التوجيه الهادف والإرشاد من القياديات النساء، إذ يعرض مدى تأثير الإلهام على الطموحات الشابة، والتطلعات الطموحة للمرأة الإماراتية على مستوى أوسع. وقد انطلقت الحملة بالتركيز على جانب الإلهام والقدوة الحسنة التي تقدمها النماذج النسائية الناجحة، لتشكيل اتجاهات الجيل القادم من المواهب الإماراتية.

وتضمن الفيلم مشاركة كوكبة مرموقة من السيدات الإماراتيات الرائدات في مجالهن، واللائي مثلن قطاعات حيوية عدة في الدولة، من بينهن معالي الشيخة لبنى القاسمي، أول وزيرة في الإمارات، وميرة السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة فاطمة الكعبي المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، ومصممة الديكور الفنانة منار آل علي.

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