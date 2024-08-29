مطر الطاير: القيادة مكّنت ابنة الإمارات من المساهمة في بناء الدولة والمجتمع

المصدر: دبي - البيان

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رفع معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، التي تعد شريكاً فاعلاً في بناء الوطن واستدامة التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات، وصناعة المستقبل للأجيال القادمة.

وقال الطاير: «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وضعت «ابنة الإمارات» على رأس أولوياتها، وسخرت لها كل ما يوفر أفضل بيئة، لتمكينها من أداء واجباتها، والمساهمة في دعم مسيرة بناء الدولة والمجتمع، والنهوض بها وتحقيق تطلعاتها واستثمار قدراتها، وتعزيز دورها الريادي في المحافل المحلية والدولية».

وأضاف: «تحظى بنت الإمارات، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث تحرص سموها على دعم المرأة، وتمكينها في المجالات كافة: العلمية والمهنية والاجتماعية، لتواصل دورها الريادي في مسيرة البناء والتنمية والتطوير، مما أكسبها القدرة والخبرة على المشاركة الفاعلة في إثراء مسيرة الوطن».

وأكد معالي مطر الطاير، حرص هيئة الطرق والمواصلات على توفير البيئة الممكنة لعمل المرأة الإماراتية، وتأهيلها ومنحها الفرصة لشغل الوظائف القيادية والتخصصية في مختلف مجالات عمل الهيئة، وقال: «نفخر بوجود 791 موظفة مواطنة، يشغلن العديد من التصنيفات الوظيفية، من بينها 99 وظيفة هندسية، و132 وظيفة تخصصية وتقنية وفنية، و22 وظيفة قيادية، و51 وظيفة إشرافية، و487 موظفة في وظائف الدعم الإداري».

واحتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» تحت شعار «نتشارك للغد»، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

واستقبل معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وجرى خلال اللقاء استعراض دور القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية، للمشاركة في بناء الوطن واستدامة التنمية الشاملة، التي تشهدها دولة الإمارات.

وأكد الطاير أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم رعاية كبيرين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث تحرص سموها على دعم المرأة وتمكينها في المجالات كافة: العلمية والمهنية والاجتماعية، لتواصل دورها الريادي في مسيرة البناء والتنمية والتطوير، مما أكسبها القدرة والخبرة على المشاركة الفاعلة في إثراء مسيرة الوطن.

وشاركت معالي الشيخة لبنى القاسمي موظفات الهيئة الاحتفال بهذه المناسبة، عبر جلسة حوارية، تحدثت فيها عن أبرز المحطات في مسيرتها الوطنية المتميزة والوزارات والمناصب، التي تولتها أو أشرفت عليها، مشيدة بدور القيادة الرشيدة في توفير الدعم والرعاية، لتمكينها خلال مسيرتها المهنية في الحكومة.

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