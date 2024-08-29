مسؤولون: «يوم المرأة الإماراتية» يجسد الاحترام والتقدير لـ«بنات زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

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أكد مسؤولون أن المرأة الإماراتية شريك أساسي ومهم في تحقيق تطلعات الوطن، وبناء نهضته وتقدمه وازدهاره، وأن دعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، مكنا ابنة الإمارات من الريادة والتميز.

وقالوا في كلمات لهم بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»: إن هذه المناسبة تجسد الاحترام والتقدير لـ«بنات زايد» اللاتي يلعبن دوراً حيوياً في مختلف قطاعات الدولة وهن ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وشريكٌ فعّال في صياغة مستقبل الوطن.

وأكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على الدور الحيوي الذي تواصل المرأة الإماراتية القيام به في مختلف قطاعات الدولة، وخاصةً في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستويين المحلي والوطني، مشيراً إلى أنها لعبت دوراً محورياً في قيادة الجهود المستمرة لحماية الوطن، وأثبتت كفاءتها وإخلاصها في العمل عبر كافة مستويات المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأسهمت بشكل حيوي في تنمية هذه المؤسسة الوطنية وتقدمها.

وقال معاليه: «لطالما آمنت قيادتنا الرشيدة بقدرات المرأة الإماراتية، ومنحتها الدعم الكامل لتحقيق طموحاتها، وإبراز دورها الرائد في بناء المجتمع، والمساهمة في تقدم وازدهار دولتنا الحبيبة، وهذا اليوم يمثل تجسيداً حيّاً للرؤية الحكيمة لقيادتنا في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً».

فخر دائم

من جانبه قال المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة العدل: نفخر دوماً بما تحققه ابنة الإمارات، في مسيرتها المشرفة من إنجازات في جميع المجالات، جنباً إلى جنب مع الرجل، فقد أصبحت منذ تأسيس الدولة وبمرور الأعوام محطاً للأنظار وشريكاً أساسياً في بناء المجتمع ونهضة الدولة وتقدمها وازدهارها، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة .

وأضاف: بفضل الاهتمام والرعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حققت المرأة الإماراتية، خطوات جبارة، عززت من دورها كشريك أساسي في النهضة التي تحققت على أرض الواقع، عبر تبوئها مناصب قيادية في جميع المجالات.

من جانبها أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة للاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من ريادة وتميّز وإبداع على المستويات كافة، والتي باتت مثالاً يحتذى في العطاء والإنجاز، وقالت إن ما تحقق للمرأة الإماراتية لم يكن ليتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للدولة، والرعاية الكبيرة والمتابعة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق تميّزها وريادتها من خلال أدوارها المختلفة التي تنطلق من أسرتها وما تغرسه لدى أفرادها من قيم ومفاهيم تنموية، مروراً بمشاركتها القيّمة ضمن المنظومة المهنية عبر مراكزها ومناصبها المختلفة.

وأضاف: اليوم، أصبحت المرأة الإماراتية أكثر حضوراً في جميع المجالات بفضل مبادرات وبرامج الدعم التي تركّز على تمكين المرأة وترسيخ مكانتها.

وقال محمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام: «لطالما أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على مواجهة التحديات، وقيادة جهود التنمية الوطنية في أكثر القطاعات حيوية، واستطاعت بما تملكه من إصرار وعزيمة وإخلاص أن تحقّق المستهدفات الوطنية التي وضعتها الدولة، وأدت دورها على أكمل وجه، ورسّخت مكانتها الريادية كشريك في بناء حاضر ومستقبل الوطن».

وقالت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام: «يوم المرأة الإماراتية يوم وطني يعكس إنجازات ومكاسب المرأة الإماراتية التي حققت هذه النجاحات بدعم القيادة الرشيدة، وهذا اليوم يشكل مصدر إلهام للجميع لمواصلة المسيرة نحو مستقبل مشرق لدولتنا».

وثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رعاية القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة حتى أصبحت شريكاً مهماً في تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

وقال اللواء محمد بن أحمد غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة: «أولت قيادتنا الرشيدة اهتماماً بالغاً بالمرأة الإماراتية والتي أثبتت قدرتها وتفوقها في مختلف ميادين العمل والحياة وأسهمت في بناء ونهضة الوطن، ونحن اليوم فخورون بالإنجازات التي حققتها المرأة على الصعيد المحلي والعالمي، وإننا نعتز بمسيرة المرأة الإماراتية الناجحة والمتميزة في مسيرة العمل الوطني ومواصلة التحصيل العلمي وشغل مناصب مهمة في الدولة، وتعزيز مسيرة الأمن وقيامها بتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة في مسيرة التطوير والتحسين وأداء المهام بإبداع وتميز».

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «نتشارك للغد»، يعد تجسيداً واضحاً لمدى التأثير الإيجابي والمشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في مسيرة التطور والنماء والازدهار على أرض الدولة، لتبرهن دوماً على دورها الرائد في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، التي تطمح إلى الريادة والتميز واستدامة التطوير وصولاً إلى المكانة المتقدمة عالمياً.

من جانبه قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «المرأة الإماراتية رمز القوة والإصرار، وشريكة حيوية في بناء وتنمية الدولة، حيث تعتبر ركيزة أساسية من مرتكزات تحقيق نجاحاتنا المستدامة، وتسهم بفعالية في شتى القطاعات من خلال إضفاء لمساتها الإبداعية على كل جانب من جوانب التقدم والازدهار».

مناصب قيادية

وقالت الدكتورة عبير السميطي، رئيسة إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية: «المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على لعب دور رئيس في دفع عجلة النمو الوطني وتمكنت من تقلُّد مناصب قيادية عليا في العديد من القطاعات الاستراتيجية للدولة».

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