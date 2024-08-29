آمنة الضحاك: مبادرات منال بنت محمد ارتقت بتنافسية الإمارات عالمياً في التوازن بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

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استضافت مؤسسة دبي للمرأة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في جلسة نقاشية حول «المرأة والعمل المناخي»، ضمن مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وذلك بالتزامن مع «يوم المرأة الإماراتية»، الذي تم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، وبهدف تسليط الضوء على الأدوار المحورية ذات الأثر المستدام التي تقوم بها المرأة الإماراتية والاستفادة من تجاربها وخبراتها الملهمة في مختلف القطاعات.

واستهلت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الجلسة الحوارية بتهنئة الحضور بيوم المرأة الإماراتية، مشيدة بالمبادرات النوعية لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز المسيرة الداعمة للمرأة في مختلف القطاعات، ورفع نسبة تمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، مؤكدةً أن الجهود والمبادرات التي قادتها سموها خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في ترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص والارتقاء بتنافسية الإمارات على المستوى العالمي.

وتطرق الحوار إلى الشخصيات الملهمة في المسيرة التعليمية والمهنية للدكتورة آمنة الضحاك، حيث أكدت معاليها أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو المعلم والملهم الأول لنا في الإمارات بسيرته العطرة وإنجازاته الملهمة، وأولها توحيد القلوب على تأسيس الدولة، وبرؤيته الاستباقية تحققت الإنجازات التي نعيشها حالياً، والتي يواصلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيرةً إلى أننا في الإمارات نتعلم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الإقدام وبعد النظر والرؤية المستقبلية.

وأضافت: «هذه الشخصيات شكلت لنا القيم والمبادئ التي نتمسك بها مع التقدم السريع الذي تشهده الدولة منذ نشأتها إلى يومنا هذا»، مؤكدةً أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعد مصدر إلهام كبير لها ولكل إماراتية، بإنجازاتها الاستثنائية ودعمها اللامحدود للمرأة داخل وخارج الإمارات، وإنسانيتها وتواضعها وقربها من القلب.

محطات مؤثرة

وعن أبرز المحطات في مسيرتها التعليمية والمهنية المتنوعة، قالت إنها مرت بمحطات مؤثرة عديدة مثلت علامات فارقة في حياتها الشخصية والمهنية، شملت مجالات التعليم والصحة والمناخ والبيئة، مؤكدةً أن تنوع الخبرات والتجارب يسهم بشكل كبير في بناء القدرات والمرور إلى الإنجازات، كما أن العمل في أي مجال لا بد أن يرافقه هدف شخصي محدد بملامح واضحة أهمها الشغف بهذا العمل ودائرة تأثيره.

وعما إذا كانت هناك تحديات قد واجهتها خلال مسيرتها المهنية المتنوعة، خاصة في ملف التغير المناخي والبيئة وكيف تغلبت عليها، قالت معاليها إن التحدي الأكبر هو أن تكون على قدر الثقة التي أولتها لها القيادة الرشيدة بإسناد هذا الملف الحيوي إليها، وما به من ملفات علمية وتخصصية وقضايا تمس حياتنا اليومية كالغذاء والمناخ والاستدامة والتنوع والأمن البيولوجي والبيئة، مؤكدةً أن ملف المناخ والبيئة ملف أصيل ومن أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وانتقل الحوار مع معالي الدكتورة آمنة الضحاك خلال الجلسة إلى الدور الحيوي المنوط بالمرأة في مجال العمل المناخي، مؤكدةً أن فريق عمل الوزارة يزخر بالعديد من الشخصيات النسائية ذوات الكفاءة العالية والشغوفة بالعمل المناخي، كما أن العديد من النساء في القطاعين الحكومي والخاص يقدن ملفات مهمة مرتبطة بالعمل المناخي، ويسهمن بشكل كبير في تزويد الأجيال القادمة بالخبرة والمعرفة اللازمة لقيادة هذه الملفات مستقبلاً.

التمسك بالقيم

كما تطرق الحوار مع الدكتورة آمنة الضحاك إلى الاهتمامات الأخرى في حياتها، حيث أشارت إلى اهتمامها وحرصها على ممارسة الأنشطة الرياضية، وقالت إنها شاركت في عدة منافسات رياضية خلال عملها بوزارة التربية والتعليم، كما أنها تهوى المسير الجبلي، الذي يساعد على الصفاء الذهني والارتباط بالطبيعة وتغذية الفضول. وتوجهت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك برسالة لبنات الإمارات مفادها ضرورة التمسك بالقيم والعادات الإماراتية الأصيلة وخدمة الوطن بحب وإخلاص، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات رغم التنوع السكاني الذي تزخر به تعد من أكثر الشعوب تمسكاً بالقيم.

خطة

وأعربت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، عن شكرها لمعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على مشاركتها وحديثها في هذه الجلسة الملهمة من «حوارات دبي للمرأة»، التي تأتي في إطار حرص المؤسسة، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على إطلاق وتنفيذ مبادرات تحقق أهداف خطتها الاستراتيجية، والتزامها بمواكبة الملفات المحلية والعالمية التي تعكس توجهات دولة الإمارات وتصب في قائمة أولويات المستهدفات الوطنية التي تتحقق بتكاتف الجهود والتعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية.

وقالت إنه وبالتزامن مع «يوم المرأة الإماراتية» يحق لنا أن نفخر بتصدر المرأة الإماراتية للمشهد القيادي في العديد من الملفات ذات الأثر المستدام، منوهةً بالدور المهم لوزارة التغير المناخي والبيئة في وضع السياسات العامة لحماية البيئة والحد من أثر التغير المناخي وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدةً بالدور القيادي لمعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك في العديد من الملفات الوطنية، ومنها قيادة الملف الصحي كمتحدث رسمي باسم حكومة دولة الإمارات خلال فترة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وقيادتها الحالية لملف التغير المناخي، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من تجربتها الثرية.

عُقدت الجلسة بفندق كمبنسكي مول الإمارات، بحضور الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والمهندسة علياء الهرمودي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة أمل عبد الرحيم، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وهبة الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي بالوزارة، وهدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ونحو 90 قيادية وموظفة بالقطاعين الحكومي والخاص، وأدارت الجلسة أمل سالم، الإعلامية بمؤسسة دبي للإعلام.

وفي نهاية الجلسة، قامت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، بتكريم معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وتقديم شهادة شكر وتقدير لمعاليها لحضورها وحديثها الملهم للعديد من الشخصيات النسائية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

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