حاكم الفجيرة يعزي بوفاة موزة المري في دبي

المصدر: دبي - البيان

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قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، التعازي إلى الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، في وفاة والدتهما موزة بنت عبيد بن راشد المري، رحمها الله، وذلك في مجلس العزاء بدبي.

حضر العزاء الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

إلى ذلك، تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، التعازي من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، في وفاة المغفور لها موزة بنت عبيد بن راشد المرّي، «جدة» سمو ولي عهد الفجيرة، ووالدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنّاته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، واجب العزاء بوفاة موزة بنت عبيد بن راشد المري.

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