مناقشة تحديات «الأفكار الإجرامية من عالم الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - البيان

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ناقش المشاركون في البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول 2024، في نسخته الرابعة، التحديات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وتحديات التزييف العميق، كما ناقشوا الأفكار الإجرامية من عالم الذكاء الاصطناعي.

وقال العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: «إن التحديات التي تواجه المجتمعات وأمنها واستقرارها في العالم، تتغير بشكل مستمر، وتتسارع في ظل التطور الهائل في عالم الذكاء الاصطناعي والتقنيات والتكنولوجيا، الأمر الذي جعل الجهات الشرطية والأمنية تعمل بشكل كبير، للتعامل مع متغيرات المستقبل، وتعزز من التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والممارسات والتجارب في ما بينها، وهو ما تنتهجه القيادة العامة لشرطة دبي في منظومتها واستراتيجيتها، التي عملت من خلالها على رفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتعزيز التواصل الدولي الفعال الذي يحقق الأهداف المشتركة».

وأضاف العميد الشامسي، أن البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول، يشكل إضافة نوعية في مجال تعزيز التعاون التدريبي الهادف إلى تطوير القدرات الشبابية، ورفع مستوى كفاءتها في مختلف المجالات، منها مجال الجريمة في عالم الذكاء الاصطناعي، و«الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه مساعدة الأشخاص على إنشاء المحتوى، ويعد أحد أنواع نماذج تعلُّم الآلة، كما يعد أحد التحديات العالمية الراهنة.

تطوير المهارات والقدرات

ومن جانبه، قال العميد الدكتور سعيد عبدالله القمزي مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون العمليات الجنائية: نتابع بشكل مستمر سير عمل أعمال البرنامج، ومستوى التفاعل الكبير في مختلف الجلسات والورش، ونعمل معاً للوصول إلى أكبر قدر من الفائدة والمعرفة التي تطور المشاركين وتنمي من مهاراتهم، وخاصة المهارات المتعلقة باستشراف المستقبل، والتنبؤ بالجريمة، وكيفية تعزيز الاستباقية في العمل الأمني.

وقال العميد الدكتور القمزي: «في اليوم الثالث من أعمال البرنامج، يتعرف ويتعلم المشاركون تحديات التزييف العميق، والذي أصبح يشكل خطورة إذا ما وصل إلى الأيادي الخاطئة، واستخدم من أجل التضليل المعلوماتي، الذي قد يؤثر في المجتمعات والدول والحكومات، مثل إنشاء مقاطع فيديو تبدو واقعية، لكنها غير حقيقية، أنشأتها خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدربة على مقاطع فيديو كثيرة عبر الإنترنت، وكيفية التعامل مع هذه التحديات، التي قد تتطور بشكل آخر، وتسخر بطريقة غير صحيحة».

فعاليات مصاحبة

من جانبها، قالت المهندس سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي: «يتضمن البرنامج العالمي للقيادات الشرطية الشابة للإنتربول عدداً من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، منها معرض الذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، ويستعرض أبرز التجارب والبرامج والممارسات في قطاع الشرطة، منها أنظمة الذكاء الاصطناعي المعنية بتقديم الخدمات للمتعاملين، أو المتعلقة بالعمل الأمني، بالإضافة إلى نشاط رياضي، وممارسة الرماية الحية في أكاديمية شرطة دبي».

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