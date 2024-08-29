«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«أكاديمية الإعلام الجديد» تطلقان الدفعة الثالثة من برنامج «الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي»

المصدر: دبي - البيان

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تطلق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر المقبلين.

ويعتبر البرنامج الذي شهد تخريج 60 مسؤولاً عن الاتصال الحكومي في دفعتيه الأولى والثانية، أول دبلوم تنفيذي من نوعه في المنطقة يستهدف تأهيل فرق الاتصال الحكومي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي وبشكل فعال.

ويستهدف البرنامج تأهيل مسؤولي الاتصال الحكومي لمواجهة مختلف التحديات التي تساعدهم على الحفاظ على مواءمة الرسائل الإعلامية لجهاتهم الحكومية مع الرؤية والاستراتيجية والرسائل الرئيسية للحكومة، حيث يقع على عاتق موظفي الاتصال الحكومي مسؤولية الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية للجهات الحكومية.

ويسعى البرنامج إلى تعريف منتسبيه على التحولات الرقمية في منظومة التواصل الحكومي والمطبقة في كبرى المنظمات العالمية، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم على قيادة وتطوير الاتصال الرقمي، وتأهيل متخصصي الاتصال الحكومي لإعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعي التي تتماشى مع أهداف مؤسساتهم، وتنفيذ استراتيجية إعلامية فعالة تواكب أحدث التقنيات التي تضمن وصول الرسائل المحددة للجهات الحكومية إلى جمهورها المستهدف.

وانطلق التسجيل في برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي يستهدف مشاركة 25 منتسباً في دفعته الثالثة، أمس، حيث يستهدف موظفي إدارات الاتصال المؤسسي في الدوائر الحكومية في الإمارات، ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإعلام والاتصال.

التزام

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يجسد البرنامج التزام الكلية بتطوير مهارات الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الحكومية في الإمارات، والعمل على تنمية خبراتها المؤسسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، عبر مناهج متطورة تعمل على صقل مهاراتهم القيادية».

وأضاف: «نجح البرنامج في دفعتيه الأولى والثانية في صقل إمكانات جيل جديد من قادة الاتصال الحكومي الذين يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة التي تمكنهم من نقل رسائل دوائرهم بطريقة فعالة وبما يضمن تقديم منظومة اتصال حكومي مبتكرة ومتطورة، تعزز التواصل الفعال مع المواطنين».

بدوره، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «نعمل من خلال برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي على تأهيل وبناء قدرات كوادر قادرة على قيادة قطاع الاتصال الحكومي وتحقيق التنافسية العالمية في مجال الاتصال الرقمي في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات المتطورة في مجال الإعلام الرقمي، والتي توفر بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «يتعرف المشاركون في البرنامج على أحدث أدوات الاتصال الحكومي وأهم الممارسات المتبعة والناجحة في هذا المجال، حيث نسعى عبر البرنامج إلى تعزيز وعي المنتسبين بخصائص منصات التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها في التواصل الحكومي».

تواصل فعال

ويلبي البرنامج التطلعات نحو تطوير منظومة اتصال حكومي حديثة ومتطورة، تواكب تعاظم دورها في تقديم خدمات ومتطورة وحديثة للمواطنين، وبما يسهم في دعم ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية، في وقت تتزايد فيه أهمية قيام الحكومات بتقديم اتصال فعال مع الجمهور يواكب التطور المتسارع في قطاع الاتصال ووسائله، وتنوع حاجات الجمهور المعلوماتية والخدمية.

وفي إطار البرنامج يتم تناول عدة أدوات أكاديمية وتطبيقات عملية تتيح للمشاركين فرصة للتعلم والتعرف على التحديات التي تواجهها إدارات الاتصال الحكومي في العصر الرقمي عبر تطوير مهارات وقدرات مسؤولي الاتصال الحكومي في مختلف الجهات الحكومية، وتمكينهم من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين لاستخدام أدوات ووسائل الاتصال الرقمي بشكل فعال يعزز التواصل مع الجمهور وتحقيق أهداف الاستراتيجيات الحكومية.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها مساعدة المشاركين على التعرف على توجهات حكومات المستقبل، وتطورات التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتحفيز فرق الاتصال على اتباع أفضل الممارسات، ومواكبة أحدث التقنيات الجديدة والقنوات العالمية، وإدارة منظومة الاتصال الرقمي بأكملها، لضمان وصول الرسائل المحددة إلى الجماهير المستهدفة.

وتعمل النسخة الثالثة من البرنامج طوال 8 أسابيع على تأهيل المنتسبين على إعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تتماشى مع أهداف مؤسساتهم، وذلك خلال 76 ساعة تدريبية مكثفة تدور حول 13 محوراً وموضوعاً متنوعاً يقدمها 15 محاضراً وخبيراً ومتحدثاً تعمل على تأهيل المشاركين على الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية لمؤسساتهم الحكومية.

وينقسم برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي إلى جزأين، الأول سيتم عقده من قبل فريق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 29 من الشهر نفسه، فيما يتولى فريق أكاديمية الإعلام الجديد الجزء الثاني في الفترة من 4 نوفمبر وحتى 28 من الشهر نفسه.

ويتضمن الجزء الخاص بالكلية 3 محاور، الأول يدور حول حكومات المستقبل، حيث سيتم استعراض السيناريوهات والملامح الرئيسية لحكومة المستقبل، إضافة إلى التعريف بمفهوم التنافسية العالمية وكيفية قيام الدول والمؤسسات بالاستفادة من هذا المفهوم.

فيما يأتي المحور الثاني تحت عنوان «العهد الرقمي الجديد»، حيث يتناول طرق تسخير التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة عمل الدوائر الحكومية، وطرق الاستثمار في قطاع الرقمنة الذي يحمل الكثير من الطموحات غير المسبوقة للمجتمعات، ويقدم المحور الثالث دراسة عن منهج الاتصال الحكومي الحديث في الإمارات.

ويتضمن القسم التدريبي الذي تستضيفه أكاديمية الإعلام الجديد عدداً من المحاور التي تنطلق بتناول اللغة والمصطلحات والمبادئ الأساسية للاتصالات الرقمية، بهدف تبسيط وفهم المشهد الرقمي وتحدياته، وبما يمكن صناع القرار من تطوير استراتيجية واضحة تتماشى مع الجماهير المستهدفة.

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