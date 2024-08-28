الإمارات.. توقعات الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع لنسب الرطوبة وواحتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

الخميس

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً. سيكون الطقس صحوًا بوجه عام، مع غيوم جزئية، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً مصحوبة بأمطار بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً لتثير الغبار، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً. الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً. الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً وتثير الغبار، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً. غائم جزئياً يتحول إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة والمتوسطة على المناطق الشرقية والجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحيانًا وتثير الغبار والأتربة، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: غائم جزئيًا يتحول إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط الأمطار على المناطق الشرقية والجنوبية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تكون نشطة إلى قوية أحيانًا وتثير الغبار، خاصة شمالاً وشرقاً، سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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