«دبي الخيرية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت جمعية دبي الخيرية دولة الإمارات الاحتفاء بـ«يوم المرأة الإماراتية»، والذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، بإقامة حفل للموظفات، نظمته إدارة الموارد البشرية بالاشتراك مع لجنة الفعاليات بالجمعية، تكريماً للمرأة الإماراتية من خلالهن، وتذكيراً بإنجازاتها وبدورها الفاعل في المجتمع، وحرصاً منها على ترسيخ سياسة «تمكين المرأة»، التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وتشكل محوراً أساسياً في سياستها ورؤيتها.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، أن فكرة تخصيص يوم وطني للمرأة الإماراتية تأتي تأكيداً على التزام حكومة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في بناء المجتمع، وقدرتها على تخطي الصعاب، واعترافاً بإسهاماتها التنموية المختلفة، ودفعها نحو مواصلة تحقيق أعلى المكاسب لها ولمجتمعها، ورصداً للإنجازات المتحققة للمرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة بالدولة، التي آمنت بتمكين المرأة في جميع المجالات.

وقال: «يسرنا في هذا اليوم أن نرفع خالص تحيات وتقدير جمعية دبي الخيرية إلى رائدة العمل النسائي والإنساني سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، باعتبارها قدوة للمرأة الإماراتية، والداعم الأكبر لها في كافة المجالات والصعد حتى أصبحت شريكاً حقيقياً ومؤثراً في مسيرة التقدم، التي تشهدها الدولة على مدار العقود الماضية، كما نقدم خالص التهنئة للمرأة الإماراتية بشكل عام، وجميع الموظفات بالجمعية البالغ عددهن (20) موظفة بهذه المناسبة».

وأوضح أحمد السويدي أن دبي الخيرية في مبادراتها وبرامجها تولي المرأة اهتماماً خاصاً باعتبارها اللبنة الأساسية للأسرة والمجتمع، وتسعى لرعايتها وتقديم خدمات ذات جودة عالية لها، وتعمل على تأهيلها ودعمها بمختلف المعارف والمهارات الحياتية والمهنية والمجتمعية، بما يعزز مصلحة الأسرة والمجتمع إجمالاً، والمرأة بشكل خاص.

وأشار إلى انخراط المرأة الإماراتية في منظومة الأعمال الخيرية والإنسانية خدمة للوطن، وبهدف الارتقاء والسمو بثقافة العمل الإنساني إلى آفاق واسعة، وإبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والخيري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز