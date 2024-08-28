ميثاء الشامسي: الشيخة فاطمة مدرسة متفردة في تعزيز القيم الإنسانية

المصدر: دبي - وام

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أكدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة متفردة في تعزيز القيم الإنسانية، وإرساء ثقافة التراحم والتكافل والاجتماعي.

وقالت معاليها إن مبادرات سموها في المجال الإنساني نقلت إلى العالم نهج الإمارات في استدامة العطاء وتمكين المجتمعات الأقل حظاً.وأضافت إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تبنت منهجاً قيمياً وإنسانياً متفرداً، لذلك تركت سموها بصمات واضحة ومؤثرة في مسيرة دولة الإمارات الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال كلمة معاليها في الاحتفال الذي أقامته هيئة الهلال الأحمر بمقرها في أبوظبي أمس بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «نتشارك للغد»، بحضور راشد مبارك المنصوري الأمين العام، ونوابه والمسؤولين والموظفات والمتطوعات في الهيئة.

وأكدت معاليها أن منظور الشيخة فاطمة للعمل الإنساني يقوم على استدامته وتأثيره المباشر على تحسين جودة حياة المستهدفين، حيث ترى سموها أن المشاريع التنموية طويلة المدى وعميقة الأثر تحقق قدرة الإنسان في الاستمرار في العيش بكرامة.

وأشارت في هذا الصدد إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها عبر صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في عدد من الدول الأفريقية، والتي حققت أهدافها في الاستقرار وتنمية المجتمعات المضيفة للاجئين.ودعت الموظفات والمتطوعات في الهلال الأحمر الإماراتي، إلى الاقتداء بفكر ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في مجالات البذل والعطاء الإنساني.

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