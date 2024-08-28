«الاتحاد لحقوق الإنسان»: «الإماراتية» ركيزة في التشاركية والاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن المرأة الإماراتية إحدى الركائز الأساسية في التشاركية والتنمية، وبناء جسور الاستدامة.وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية،:

إنّ المرأة الإماراتية تحظى بمكانة وأهمية كبرى لدى قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى الدور الحيوي لتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في عملية التنمية المستدامة عبر توفير كافة السُبل التي أتاحت لها تحقيق النجاحات الريادية المتميزة، بفضل دعم ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتطرّقت إلى الجهود التي يقوم بها الوطن في إطار تمكين المرأة؛ مشيدةً بالتجربة الإماراتية النوعية التي أبرزتها العديد من التقارير الدولية؛ وأحدثها التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، حيث تبوأت المركز الثاني في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، كما شغلت نحو 66% من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، بما في ذلك 30% من المناصب القيادية العُليا.

وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، حرص جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان على المضي قُدماً في جهودها للإسهام في دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية في مجال حقوق الإنسان.من جانبها، تحدثت مريم محمد الأحمدي، نائبة رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن دور القيادة الرشيدة في تشجيع المرأة الإماراتية على خوض التجربة الحقوقية، ويتمثل أبرزها في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية، والتي وفرت إطاراً للحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف وضع الخطط التي تجعل الإمارات، ضمن أكثر الدول تقدماً في مجال تمكين المرأة.

وأعربت عن شكرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها لمسيرة المواطنة الإماراتية، بما يضمن استدامة الإنجازات ومشاركتها الفاعلة في الحفاظ على الاستدامة لأجيال المستقبل، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بتمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024.

وقالت إسراء علي الأميري، عضوة مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إن إنجازات الفتاة الإماراتية متعددة منذ عهد المغفور له، الوالد والباني والمؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث خطت خطوات واسعة إلى جانب الرجل في كافة مراحل الإنتاج، لتظل راية الإمارات خفاقة ومتصدرة العديد من المؤشرات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز