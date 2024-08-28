طحنون بن زايد خلال لقائه تميم بن حمد: الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأكد سموه خلال اللقاء أن الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وكتب سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس": "التقيت اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ونقلت له تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقشنا أوجه التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "الإمارات وقطر شريكان في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة بما يضمن ازدهارها ورفاه شعوبها".

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