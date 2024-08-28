حمدان بن محمد يشهد تخريج دورتي الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين

المصدر: البيان، وام

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شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاحتفال الذي أقامته كلية "زايد الثاني العسكرية" بحضور معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وكبار الضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، بمناسبة تخريج الدورتين الـ41 والـ42 للضباط الجامعيين وذلك بمقر الكلية بمدينة العين.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، حيث تابع سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والحضور فيلماً قصيراً يوثق لعمليات التدريب التي تخللت الدورتين الـ41 و42، وما شملته من محاضرات نظرية وتدريبات عملية، هدفت إلى إعداد المنتسبين على أفضل وجه ممكن وإمدادهم بالعلوم العسكرية والتطبيقية التي تمكنهم من تحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.

وقام سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الخريجين الأوائل، حيث هنّأ سموّه خريجي الدفعتين، معرباً لهم عن صادق أمنياته بالتوفيق في حياتهم العملية، ودعاهم أن يكونوا النموذج والقدوة في الانضباط والتفاني في خدمة الوطن، وتسخير طاقاتهم وخبراتهم ومعارفهم بأسلوب يسهم في توطيد دعائم رفعة دولة الإمارات ودفع مسيرة النماء المباركة التي تمضي فيها نحو المستقبل بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأن يكونوا دائماً في مقدمة الصفوف في شتى ميادين العطاء من خلال تواجدهم في صفوف القوات المسلحة، تأكيداً للقيم الإماراتية السامية والأهداف النبيلة التي تسعى الدولة حثيثاً لتحقيقها وفي مقدمتها نشر أسباب السلام والتفاهم وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار في مختلف ربوع العالم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم تخريج دورتي الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين».

وأضاف سموه: «نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي تخريج هذه الكوكبة الجديدة من الكلية التي تمثل صرحاً عسكرياً مرموقاً، وتواصل منذ أكثر من 50 عاماً رفد الوطن بقيادات وخبرات عسكرية على قدر عالٍ من الكفاءة والمعرفة».

ووصف سموه القيادات والخبرات العسكرية بأنهم «رجال عاهدوا الله وقيادته وشعبه على حماية تراب الاتحاد ومياهه وسمائه والحفاظ على مكتسباتنا الوطنية»، متابعاً: «حفظ الله دولتنا وحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز».

وأكد سموّه أن رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول إلى أرفع درجات الجاهزية للمستقبل، لضمان حسن الاستفادة من كل ما يحمله من فرص تقدم ونماء، وتأكيد القدرة الكاملة على التصدي لما قد يأتي به من أشكال مختلفة من التحديات، هي الأساس الذي تنطلق منه القوات المسلحة في تطوير قدراتها الدفاعية ورفع كفاءتها الميدانية، سواء على مستوى إعداد الكادر البشري وتزويده بأحدث العلوم العسكرية وأفضل المهارات التكتيكية والاستراتيجية أو على صعيد التجهيزات والقدرات والتقنيات الدفاعية الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وأشار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الانضمام إلى المؤسسة العسكرية هو وسام عِزّة وشرف يحمله كل من ينتمي إليها بمسؤولية كبيرة تجاه الوطن، للذود عن حياضه وحماية مكتسباته وتكريس إنجازاته من أجل الوصول إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار بتحقيق ما حددته القيادة الرشيدة من مستهدفات تنمويّة طموحة، غايتها أن تظل راية الإمارات عالية خفّاقة، وأن تبقى هذه الراية الغالية أينما ارتفعت بشيراً للخير والرخاء.

كذلك، هنّأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أبناء الدول الشقيقة والصديقة من خريجي الدورتين الـ41 والـ42 للضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا خير عون لبلادهم في المضي في سبل التنمية على تنوع أشكالها سعياً لتحقيق مستويات أعلى من التقدم والازدهار.

وأعرب سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به كلية زايد الثاني العسكرية، كمصنع للرجال مهمته تخريج صفوف من الكوادر المؤهلة بأفضل مستوى ممكن من التميز في مجالات العلوم العسكرية، وفق أرقى المعايير وأكفأ الممارسات العالمية، ليزيدوا من منعة الإمارات وتأكيد قدرتها على ردع أي خطر يتهدد أمنها أو قد يسعى لعرقلة جهودها الرامية لبناء مستقبل عنوانه الأمل، وسمته العمل، وثماره مزيداً من الرفعة والازدهار.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب العميد الركن عبد الله محمد سعيد الظاهري، قائد كلية زايد الثاني العسكرية، عن خالص الشكر والعرفان إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحضور سموّه ورعايته حفل التخريج، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة يمثل حافزاً لمواصلة عمليات التطوير والتأهيل للكوادر العسكرية وعناصر القوات المسلحة وتزويدهم بالعلوم اللازمة لتمكينهم من الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في أداء مختلف المهام الموكلة لهم.

وقال: "يتخرج اليوم نخبة من الضباط الجامعيين متسلحين بالعلم، والشجاعة، والشرف، والولاء، نثق بقدراتهم في الإسهام في تحقيق الأهداف السامية لقواتنا المسلحة، وإن إعداد قادة متسلحين بالعلم يتطلب نموذجاً تعليمياً متميزاً يتسم بالدقة والاحترافية وجودة المعايير، ليخدم مختلف أفرع قواتنا المسلحة ويعزز من قدراتها العملياتية، ما يؤهلهم للتعامل مع مختلف التحدّياتِ ليصونوا أمن وسلامة دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله".

وأضاف أن خريجي الدورة أمضوا فترة من التدريب المتواصل، تلقوا خلالها أفضل التدريبات النظرية والتطبيقية وذلك من خلال منهاج يتضمن عدداً من مواد التدريب الأساسية، التي تعزز قدراتهم ومهارتهم.

وفي ختام الحفل، التُقطت الصور التذكارية لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع قيادات كلية زايد الثاني العسكرية، وخريجي الدورتين الـ41 والـ42 من الضباط الجامعيين، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بتشريف سموّه الحفل بالحضور، ولما قدمه من نصائح ستكون بمثابة الحافز لهم لمواصلة السعي نحو أعلى مستويات التميز.

شهدت اليوم تخريج دورتي الضباط الجامعيين في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين ... نبارك لهم ولذويهم ولوطننا الغالي تخريج هذه الكوكبة الجديدة من الكلية التي تمثل صرحاً عسكرياً مرموقاً، وتواصل منذ أكثر من 50 عاماً رفد الوطن بقيادات وخبرات عسكرية على قدر عالٍ من الكفاءة والمعرفة ...… pic.twitter.com/0rm2xN8vaN — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) August 28, 2024

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