تحت شعار «نتشارك للغد».. «طرق دبي» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: البيان

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احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» تحت شعار «نتشارك للغد» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك؛ رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، حفظها الله.

واستقبل معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وجرى خلال اللقاء استعراض دور القيادة الرشيدة، حفظها الله، في تمكين المرأة الإماراتية، للمشاركة في بناء الوطن واستدامة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأكد الطاير أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم رعاية كبيرين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث تحرص سموها على دعم المرأة، وتمكينها في المجالات كافة: العلمية والمهنية والاجتماعية، لتواصل دورها الريادي في مسيرة البناء والتنمية والتطوير مما أكسبها القدرة والخبرة على المشاركة الفاعلة في إثراء مسيرة الوطن.

وشاركت معالي الشيخة لبنى القاسمي موظفات الهيئة الاحتفال بهذه المناسبة، عبر جلسة حوارية، تحدثت فيها عن أبرز المحطات في مسيرتها الوطنية المتميزة والوزارات والمناصب التي تولتها أو أشرفت عليها، مشيدة بدور القيادة الرشيدة، في توفير الدعم والرعاية لتمكينها خلال مسيرتها المهنية في الحكومة.

ودعت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى الاستفادة من الفرص المتنوعة التي وفرتها البيئة الإماراتية للمرأة ومهدت لها كل الطرق للتميز والنجاح إلى جانب أخيها الرجل في كل المجالات والأعمال.

كما حضرت معالي الشيخة القاسمي جانب من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي أعدتها اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات للموظفات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية مثل ركن الرسم وركن الحناء وركن صناعة العطور.

وأعربت ميرة الشيخ، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، عن شكرها لمعالي الشيخة لبنى القاسمي على حضورها وحديثها لموظفات هيئة الطرق والمواصلات، مؤكدة على الدور الكبير والملهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي سخرت كل الإمكانيات والظروف من أجل تنمية مساهمة المرأة في مجالات الأسرة والاقتصاد والعمل البرلماني والفضاء، حتى أصبحت المرأة الإماراتية مثال يحتذى به في التمكين واكتساب الحقوق وتحقيق التوازن بين الجنسين، وخصوصاً بعد اعتماد الدولة لاستراتيجية التوازن بين الجنسين2022-2026 التي تستند إلى رؤية مستقبلية محددة في أن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.

وأضافت ميرة الشيخ: «تحرص هيئة الطرق والمواصلات على تأهيل الكوادر البشرية الإماراتية من فئات الإناث وذلك حسب أولويات الاستراتيجية الوطنية وهي البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة ويظهر ذلك في المناصب القيادية التي تشغلها الإماراتيات في مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة في كل المجالات».

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