حمدان بن محمد مهنئاً بيوم المرأة الإماراتية: كل عام والإمارات بكنَّ أجمل وأقوى

المصدر: البيان

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هنَّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وكل النساء الإمارتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «نبارك لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولكل امرأة إماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام».

ووصف سموه المرأة الإمارتية بأنها «هي صانعة الأجيال وشريكة بناء الوطن، هي الأم والأخت والزوجة والبنت».

وأضاف سموه: «كل عام وكل امرأة إماراتية بخير، كل عام وأنتن مصدر فخر وإلهام لنا جميعاً، كل عام والإمارات بكن أجمل وأقوى».

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