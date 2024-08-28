مؤسسة «تحقيق أمنية» تُسعد طفلة بزيارة إلى ديزني لاند

المصدر: وام

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تمكّنت مؤسسة "تحقيق أمنية" من تحقيق أمنية الطفلة ناهل، البالغة من العمر (13 عاماً)، بزيارة ديزني لاند في أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، ولقاء شخصيات ديزني المفضّلة لديها.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية" بهذه المناسبة: "بعد التخطيط الدقيق وبالتعاون مع الداعمين وأصحاب القلوب الرحيمة من القاطنين على أرض الخير والمحبة في الإمارات، تمّ تقديم مفاجأة العمر لناهل وعائلتها بالسفر إلى ديزني لاند أورلاندو، التي كانت بالنسبة لها حلماً مُستحيلاً تعيشه على صفحات الإنترنت فقط".

وأضاف: "نحن ملتزمون بجلب السعادة والأمل للأطفال الذين يواجهون تحديات صحية خطيرة، ورحلة ناهل هي مثال رائع على القوّة التحويلية للأمنية".

وقال الزبيدي: "تستمر مؤسسة "تحقيق أمنية" في استلهام الشجاعة والصمود من الأطفال مثل الطفلة ناهل. من خلال تحقيق الأمنيات، تهدف المؤسسة إلى الاستمرار في توفير الأمل والقوة والفرح للأطفال الذين يواجهون أمراضاً مُزمنة وخطيرة".

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