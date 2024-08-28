محـمـد بن راشـد: الإمــارات الأولى عالمـيــاً في 33 مؤشر بملف المرأة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في 33 مؤشر بملف المرأة، معرباً عن تقديره وعرفانه للمرأة بوصفها أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تحتفي دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية في هذا اليوم، نحتفي بها أماً ومربيةً وشريكة في مسيرة التنمية، نحتفي بها في بيوتنا، وفي مؤسساتنا ووزاراتنا، وفي جهاتنا المدنية والعسكرية، ونحتفي بها في قطاعنا الخاص، ونحتفي بإنجازاتها وأعمالها وبشراكتها الحقيقية في صنع حاضر ومستقبل الدولة».

وأضاف سموه: «تتصدر دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 33 مؤشر في ملف المرأة، منها التحاق المرأة بالتعليم الثانوي والجامعي، وفي حماية حقوقها الوظيفية والشخصية وأمانها الاجتماعي، وتتصدر في 42 مؤشر إقليمياً، والقادم أفضل بإذن الله».

وتابع سموه: «لها منا كل التقدير والعرفان ليس يوماً في العام، بل في كل الأيام والأعوام»

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