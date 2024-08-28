مكتوم بن محمد: المرأة صانعة حياة وقائدة ومربية أجيال

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أهمية الدور العظيم الذي تقوم به المرأة في بناء الوطن وتربية الأجيال.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ المرأة شريكة الرجل وقلب العائلة وبانية الوطن، وأنّ تمكين المرأة يعني تمكين المجتمع، وأن تسليحها بالوعي يرتقي بفكرها، وفكرها يرتقي بالأجيال التي تنشئها».

وأضاف سموه: «تعلمت من سموّه أن المرأة صانعة حياة وقائدة ومربية أجيال، ويجب على المجتمع أن يساندها في جميع أدوارها، وأنّ النساء يصنعن العائلة والعائلة تصنع الوطن».

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