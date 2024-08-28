«الهوية والجنسية» تكشف تفاصيل حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات»

المصدر: البيان

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كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تفاصيل حملة «إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات».

وأكدت الهيئة، اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن الحملة تمنح المخالفين خيارين: المغادرة أو تعديل الوضع، مشيرةً إلى أن استلام طلبات الخدمة يتم عن طريق الخدمات الذكية أو مراكز الخدمة (مراكز الطباعة).

وأوضحت أن المدة الزمنية المحددة لمغادرة الدولة بعد إتمام المخالف كل الإجراءات المطلوبة هي 14 يوماً، لافتةً إلى أن مراكز الخدمة ستعمل على استقبال الفئات المستفيدة من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساء.

وذكرت أنه تم التواصل والتنسيق مع جميع سفارات الدولة الأجنبية لتسهيل عملية استخراج جوازات السفر للفئات المستفيدة، موضحةً أنه تم تخصيص مراكز اتصال تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال استفسارات الجمهور على الرقم 600522222.

وأشارت إلى أنه تم توفير 20 لغة للإجابة عن استفسارات الجمهور، كما تم التواصل مع شركات الطيران المحلية التي أبدت استعدادها لتوفير تذاكر سفر بأسعار مخفضة لدعم الحملة.

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