محمد بن زايد: المرأة الإماراتية نموذج ملهم في رحلة التنمية والعمل الوطني

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،أن المرأة الإماراتية نموذج ملهم في رحلة التنمية والعمل الوطني.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة " إكس" : " قدمت المرأة في رحلة التنمية التي شهدتها الإمارات نموذجاً ملهماً في تحمل المسؤولية والعمل المخلص من أجل أسرتها ومجتمعها. وفي "يوم المرأة الإماراتية" نعبر عن اعتزازنا بالمرأة في الإمارات التي تعمل بتفان وتكامل وكفاءة، يداً بيد مع الرجل في كل مواقع العمل الوطني لتحقيق طموحات الإمارات التنموية وتقدمها المستمر".

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