حمدان بن محمد يعزي في وفاة موزة المرّي

المصدر: دبي - البيان

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قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في وفاة موزة بنت عبيد بن راشد المرّي، والدة الشيخ محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنّاته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لأسرة الفقيدة، داعياً المولى العليّ القدير أن يشملها بواسع رحمته ويجعلها من أهل الجنة، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عصر أمس، التعازي من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في وفاة «جدته» المغفور لها موزة بنت عبيد بن راشد المرّي. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسمو ولي عهد الفجيرة ولأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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