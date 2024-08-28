مسؤولون: تمكين المرأة الإماراتية نموذج يحتذى عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون أن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» إن قصة المرأة الإماراتية الملهمة تمثل حكايات متواصلة من الصمود والعطاء لا حدود لهما. قصص يتردد صداها في منطقتنا إلى جميع أنحاء العالم، لتسلّط الضوء على النساء المتجذرات بعمق في تقاليدهن بينما يواصلن مسيرتهن نحو المستقبل بثبات.

وأضافت: بفضل دعم القيادة الإماراتية الحكيمة، تثبت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الرئيسي في تقدم بلدنا. وتابعت: «في الوقت الذي نحتفي فيه بيوم المرأة الإماراتية، فإننا نكرم إنجازاتها ونتطلع إلى المستقبل، حيث تستمر مساهماتها في إلهام المجتمع ورفع مستواه، وإرساء أساس قوي للأجيال القادمة».

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، عن فخره واعتزازه بالدور التشاركي الفاعل للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المستدامة التي رسمتها دولتنا برؤى قادتها الحكماء، ما جعلها ركيزة جوهرية في المنظومة البنيوية للمجتمع الإماراتي. مؤكداً أن: «يوم المرأة الإماراتية يعد مناسبة وطنية للاحتفاء بعطاءات بنات الوطن وإنجازاتهن المتواصلة، وبالمكاسب التي حققنها برعاية قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «لا يمكن لأي دولة أن تمضي قدماً باتجاه مستقبل مستدام واعد لأجيالها من دون أن تكون المرأة عنصراً أساسياً وملهماً فيه، وهو النهج الذي تبنته دولتنا على مدار أكثر من خمسين عاماً، وما زالت تعززه يوماً بعد يوم».

رمز للتميز

وبدوره قال الشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «حصاد النتائج العظيمة يظهر دائماً حجم الجهود التي تم بذلها في مختلف مجالات الحياة، وهذا ما يتجلى بوضوح في احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بنسائها في يوم المرأة الإماراتية.

فعلى مر السنين، كانت المرأة الإماراتية رمزاً للتميز، مشاركة بفاعلية في جميع ميادين الحياة، وهذا ما أفرز نتائج نراها على أرض الواقع، من خلال نماذج نسائية متفردة أثبتن جدارتهن، ووضعن بصمات التميز في مختلف قطاعات التنمية التي تعكس ريادة دولة الإمارات فيها على المستوى العالمي، ونحن نرى في المرأة الإماراتية قدوة يحتذى بها في المثابرة والطموح، ونتطلع لمستقبل واعد تسهم فيه بشكل أكبر في مسيرة النمو والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات».

إلى ذلك قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة: «إن الاحتفاء بيوم خاص للمرأة الإماراتية يجسد القيّم التي استندت إليها قيادتنا الحكيمة في بناء دولة لها مكانتها بين البلدان المؤثرة والفاعلة في المنطقة والعالم، فتقدير مساهمة أبناء الدولة في تشييد عمرانها والنهوض بمقوماتها هو تأكيد على أن تحقيق النهضة والتنمية وبناء علاقات متينة مع حضارات العالم، يبدأ من معرفة الذات والاحتفاء بمقدراتها والاستثمار بثوابتها وطاقاتها لتكون صوّرة وهوية مشرفة تعبر عن كل إماراتي أمام العالم».

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام (نتشارك للغد) هو عنوان لدور المواطنات في بناء حاضر ومستقبل دولتنا، فهن شريكات تتحدث إنجازاتهن عن أدوارهن وفي مختلف الميادين، ونفخر أن المرأة تشكل نحو 60 % من زميلاتنا في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ولهن بصمتهن في مجال التوطين بالقطاع الخاص ونحن فخورون بهن فإنجازاتهن ليست مجرد تمكين المواطنين الباحثين عن عمل من الحصول على وظيفة ولكن هن ممكنات المستقبل والحياة لكل إنسان يحصل على وظيفة».

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «قدمت دولة الإمارات للعالم تجارب متميزة في تمكين المرأة، كما قدمت نماذج عظيمة للأمومة، نماذج ليست إنجازاتها على شكل صروح ومعالم، بل في هيئة قيادات عالمية من الطراز الأول، ورجالات سياسة واقتصاد ودبلوماسية تحنى لهم الهام وترفع لهم القبعات. وإذا ما تأملنا هذه الفكرة لعرفنا أي معلمات عظيمات هن هؤلاء الأمهات».

إلى ذلك قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «أتقدم بالنيابة عن مجموعة اينوك بأطيب التهاني للنساء الملهمات في دولة الإمارات العربية المتحدة اللاتي حققن إنجازات رائدة في كافة القطاعات، سواء كن عاملات مجتهدات في ميادين العمل أو أمهات مثابرات تسهمن في تنشئة أجيال المستقبل.

ونؤكد في اينوك حرصنا على دعم فرق عملنا من الكادر النسائي ليصبحن نماذج ملهمة ومشرفة وعنصراً فاعلاً على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتحقيق أهداف «استراتيجية الطاقة 2050».

وأكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة حرصت منذ انطلاقها على المحافظة على معايير التوازن بين الجنسين في هيكلها الوظيفي، مشيراً إلى أن النساء يشكلن نسبة كبيرة تتخطى 50 % من فريق عمل الهيئة.

وقال: «أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها الكبيرة على التفوق في كافة المجالات، في القطاعين الحكومي والخاص امتداداً لدورها الحيوي في جميع الميادين الأخرى، حيث استطاعت أن تكون مثالاً يحتذى به في أداء مهامها بأعلى مستويات الكفاءة، والقيام بدورٍ محوري في دعم مسيرة التطور والبناء، وتحمل المسؤولية تجاه وطنها ومجتمعها».

ومن جانبه قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بالإنجازات البارزة والمساهمات العظيمة والتضحيات الكبيرة لابنة الإمارات التي تمكنت بفضل عزيمتها وإصرارها من إثبات جدارتها في كافة المجالات، من القيادة والابتكار إلى العلوم والفنون، إضافة إلى ترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية والنهوض بمكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية، مستندة إلى الدعم المستمر والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور المحوري للمرأة في تطوير المجتمع وضمان بيئة تتيح لها الإبداع وتحقيق طموحاتها والمساهمة في بناء مستقبل مشرق ومستدام».

نموذج ريادي

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ 7X: «نفخر في (7X) بالدور الجوهري للمرأة الإماراتية في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وبإنجازاتها في مختلف المناصب القيادية والإدارية، إذ تمثل 57 % من إجمالي الكوادر الوطنية في المجموعة».

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «في يوم المرأة الإماراتية، تبرز إنجازاتها الاستثنائية لتجعل منها نموذجاً مضيئاً وقصة نجاح ملهمة لنظيراتها حول العالم. ف

المرأة الإماراتية استطاعت خلال عقود قليلة تسجيل أرقام قياسية دولية في نسب إقبالها على التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وتخصصها في مجالات حيوية لمستقبل مستدام، وتسلمها مهام نوعية في مسارات العمل التنموي والمناخي المؤثر، وتقلدها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والمنظمات الأممية، حتى أصبحت اليوم تمكن مجتمع الإمارات، بفضل منظومة دعم شاملة لها».

وبدورها قالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تقود دولة الإمارات جهود المساواة بين الجنسين في المنطقة، لتصبح نموذجاً ريادياً في تمكين المرأة. وهذا يعزى في المقام الأول إلى رؤية قيادتنا الحكيمة الهادفة إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وتكافؤ الفرص عبر الاستثمار في العديد من المبادرات والمشاريع المكرسّة لهذا الغرض.

ونحن في مركز دبي المالي العالمي، نعرب عن امتناننا لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لإيمانها العميق بالدور الاستثنائي للمرأة، ومساهمتها في تقدم وازدهار الدولة».

وأكدت ميثاء المزروعي، رئيسة قسم البرامج في «متحف المستقبل»، «أن قيادة دولة الإمارات لطالما حرصت على دعم وتشجيع المرأة الإماراتية بمختلف أدوارها، وتمكينها من تحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية لتصبح مثالاً يحتذى به عالمياً في كافة المجالات».

وقالت: «هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون الدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي أسهمت في تعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في بناء الوطن وترسيخ مكانته الرائدة عالمياً».

وفي مثال آخر على قدرات المرأة الإماراتية وكفاءتها في تولّي الأدوار المحورية والمناصب القيادية التي يشغلنها، أسهمت عزة النعيمي، رئيسة قسم إدارة المشاريع في «متحف المستقبل»، في ضمان توافق مبادرات ومشاريع المتحف مع رؤى وتطلعات إمارة دبي الرامية إلى تشكيل مستقبل تكنولوجي متقدم ومستدام، لتقدم من خلال إنجازاتها البارزة في مجال عملها، مثالاً آخر على أهمية دور المرأة الإماراتية في إدارة المشاريع المبتكرة ودفع المبادرات الرائدة، لتعكس هي وكل زميلاتها القيم التي تحتفي بها الإمارات في هذا اليوم الوطني، والتي تسهم في دفع عجلة الابتكار وتقديم نموذج يحتذى به للأجيال المقبلة.

عزة النعيمي

سلطان المنصوري

ميثاء المزروعي

سلطان القاسمي

أحمد النعيمي

فاهم القاسمي

خالد البستاني

منصور العور

عبد الله الأشرم

سيف الفلاسي

ضرار بالهول

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