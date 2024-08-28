مسؤولون: المرأة الإماراتية تنسج النجاح في كل الميادين

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكد مسؤولون في دبي بمناسبة الاحتقال بيوم المرأة الإماراتية، أنه في ظلّ الدعم الكبير والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي الإمارات قُدُماً في نهج دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وتواصل الكوادر النسائية الوطنية تسطير ونسج قصص النجاح في شتّى الميادين، ابتداءً بالمعرفة والعلم والتعليم، ومروراً بالعمل الحكومي وريادة الأعمال ومختلف الميادين، حتّى غدت نموذجاً مُلهماً للريادة والتمكين في المنطقة والعالم.

تقدير عميق

وتقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، كما رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة جهود سموها ومبادراتها بتخصيص يوم 28 من شهر أغسطس يوماً للمرأة الإماراتية، وإطلاقها هذا العام شعار «نتشارك للغد»، بالتزامن مع تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «إن الاحتفاء السنوي بيوم المرأة الإماراتية، إنما يعكس التقدير العميق والاعتراف الكبير بالدور البارز الذي تلعبه المرأة الإماراتية في بناء المجتمع وتعزيز تقدم الوطن. لقد أثبتت المرأة الإماراتية استحقاقها للفرص جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وقدمت رؤى جديدة واستراتيجيات مبتكرة ساهمت بقوة في الدفع بالمجالات كافة نحو مستويات رائدة».

وأضاف: «منذ تأسيس دولة الإمارات، كانت المرأة وما زالت شريكاً رئيساً في رحلة التنمية والازدهار. إن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية ليست مجرد قصص نجاح فردية، وإنما انعكاس حقيقي لروح الشراكة وتكامليتها في المجتمع الإماراتي».

مساهمات مستدامة

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم المسيرة المتفردة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتواصلها التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتقديم كافة مقومات التمكين والدعم للمرأة الإماراتية، وتشجيعها على أداء دورها الأساسي والمؤثر في تحويل التحديات إلى فرص ودفع عجلة العمل المناخي».

وأضاف: «أثمرت جهود الهيئة لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في استشراف وصنع المستقبل المستدام تحقيق باقة من موظفات الهيئة إنجازات عالمية مشرّفة ورائدة خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وأصبحن أنموذجاً مضيئاً يلهم نساء العالم.

وتسجل الموظفات الإماراتيات حضوراً بنّاء وفعالاً لدعم الطموحات المناخية وتحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتسريع عجلة التحول في قطاع الطاقة. وتثبت موظفاتنا قدرتهن على المنافسة وتصدر المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني».

وقال الطاير: «وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 836 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1147 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة.

وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 84.57% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة. وندعم مساعي اللجنة النسائية في الهيئة لضمان مواصلة نجاح الموظفات الإماراتيات في تأدية دور محوري في المحافظة على مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم».

دور محوري

وثمّن داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، عطاء المرأة الإماراتية اللامحدود، سواء في ميادين العلم والمعرفة، أو في مجالات العمل والإبداع، أو في دورها المحوري كركيزة للأسرة الإماراتية، مؤكداً أنها استطاعت بفضل دعم القيادة الحكيمة، أن تكسر جميع الحواجز وتحقق إنجازات غير مسبوقة، وتسهم في رفع راية الوطن عالياً في المحافل الدولية.

وقال: «إن التزامنا بدعم المرأة الإماراتية وتمكينها ليس مجرد شعار، بل هو واقع نعيشه يومياً، حيث نسعى جاهدين لتهيئة بيئة حاضنة تدعم طموحاتها وتفتح لها آفاقاً جديدة للتميز والإبداع».

وأشار الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إلى الدور الاستثنائي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تعزيز جودة جميع الوظائف والمهام الموكلة إليها.

وقال إن محاكم دبي تفتخر بموظفاتها اللواتي أثبتن كفاءتهن من خلال شغلهن لمناصب صنع القرار والمناصب القضائية، حيث يبلغ عدد الموظفات الإماراتيات 496 موظفة، كما تمكنت 11 منهن من تبوؤ مناصب قضائية، مما يعكس التزام الدائرة بدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، ويعزز رؤية محاكم دبي في إرساء قيم العدل والتسامح والشفافية.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنّ يوم المرأة الإماراتية يعدّ مناسبة للفخر والاعتزاز بما حققته من إنجازات نوعية في كافة المجالات، ويعكس التقدير العميق لها حيث أصبحت رمزاً للتفوق والإبداع، ومثالاً يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم.

وقال: «لقد أظهرت المرأة الإماراتية قدرتها على تحقيق التميز والريادة أينما حلّت ولا سيما في القطاع العقاري، حيث سجلت أرقاماً تعكس دورها البارز، فقد بلغ عدد المستثمرات الإماراتيات في دبي 17.793 مستثمرة بواقع 31.978 استثماراً بقيمة 52 مليار درهم، وبلغ عدد الملّاك المواطنات 33.495 مواطنة يملكن 50.709 عقارات، كما أثبتت كفاءتها في مجال الوساطة العقارية مع وجود 7.394 مواطنة تعمل في هذا المجال بنجاح».

شريكة نجاح

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المرأة الإماراتية، شريكة النجاح والتطور والحضارة وعنوان الثبات والعزيمة، وهي من برهنت على مدار عقود أنها على قدر المسؤولية التي وضعت بين يديها، وأكدت أن إيمان القيادة بها وبدورها كان وسيظل في محله، وبأن تمكينها أولوية وطنية لا غنى عنها في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت معاليها: «لقد أثبتت المرأة الإماراتية عبر العقود الماضية قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتحقيق الإنجازات، لتصبح رمزاً للعطاء والريادة، واستطاعت أن تتبوأ مناصب قيادية عليا، وأن تساهم في صياغة مستقبل مشرق لدولة الإمارات».

جدارة وتأثير

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن المرأة الإماراتية، وبفضل دعم وجهود الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، أثبتت جدارتها في شتّى المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية والثقافية، فغدت شريكاً أساسياً مؤثّراً في مسيرة التنمية والتطوّر التي تشهدها دولتنا الحبيبة.

وأضاف: «نغتنم هذه المناسبة لنرفع أسمى آيات التهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. ونفخر في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالدور الاستثنائي للمرأة الإماراتية في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية، حيث حقّقت إنجازات ملموسة في مختلف المناصب القيادية والإدارية.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن يوم المرأة الإماراتية يمثل تكريماً وتقديراً لمساهمات المرأة في مختلف المجالات والميادين، لافتة إلى أن المرأة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات النوعية، وحظيت بدعم القيادة الحكيمة ما فتح أمامها آفاق الإبداع ومكنها من المساهمة في مسيرة البناء والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت: المرأة سند الوطن ورفيقة النجاحات، هي المعطاءة لوطنها ومجتمعها وأسرتها وعملها، والأم التي تبني أسرة متماسكة وتربيها على قيمنا وأصالتنا، هي من التزمت بأداء رسالتها المجتمعية ومن شاركت بطموحاتها وأحلامها في رسم ملامح المستقبل، وهي من رسّخت الهوية الوطنية في نفوس أبنائها، مجسدةً بذلك ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عنها بأنها «روح المكان ومكان الروح».

ميادين عطاء

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن التمكين الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة، وتعزيز قيم المساواة والتكامل بين أبناء الوطن في صناعة نجاحاته وتحقيق إنجازاته، قد شكل داعماً قوياً في مسيرة نجاح المرأة الإماراتية، حيث أسهم بشكل كبير في ما وصلت إليه من مكانة محلية وإقليمية ودولية، فاستطاعت أن تستثمر تلك الثقة في إثبات قدراتها، وتحقيق النجاحات الاستثنائية، لتكون نموذجاً رائداً وملهماً في خدمة الوطن، والمشاركة الجادة في صناعة مستقبله.

ورفعت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أسمى آيات التهاني إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، كما توجّهت بالتهنئة إلى كل إماراتية، عرفاناً وتقديراً لجهودها وإنجازاتها في دفع عجلة التنمية ونهضة المجتمع.

وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة: «إن احتفاء الدولة بيوم المرأة الإماراتية يأتي تقديراً لدورها المحوري في نماء الوطن وتقدّمه، وإسهاماتها الرائدة في دعم مسيرة تنمية المجتمع وتطوره. ولطالما حرصت الدولة منذ قيام الاتحاد على تمكين المرأة، حيث وضع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى دعائم نظام تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات».

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: في هذا اليوم من كل عام نحتفل بيوم المرأة الإماراتية، لنستذكر معاً مسيرة ممتدة من النجاحات التي كانت المرأة فيها شريكاً كاملاً، بدعم من قيادة الدولة سابقاً وحاضراً.

نستذكر مراحل التأسيس والتمكين التي مهدت لما نحن فيه اليوم من نهضة جعلت من دبي ودولة الإمارات نموذجاً ملهماً للإنسان الذي يتحدى المستحيل بجهود بناته وأبنائه، ليصنع حاضره المشرق، ويؤسس لمستقبله المفتوح على آفاق العلم والمعرفة والابتكار.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن هذا اليوم يكتسب ألقاً خاصاً وأهمية وطنية فريدة، فهو يوم نحتفل فيه بشريكة بناء الوطن، وولّادة الطاقات والإبداع. وهي مناسبة تدعونا للتعبير من جديد عن فخرنا بالإنجازات الكبيرة التي حقَّقتها الكفاءات النسائية الإماراتية، واعتزازنا بكل المساهمات التي قدَّمنها من أجل رفع شأن الوطن وترسيخ حضوره العالمي المتميز على ساحة التعليم وريادة الأعمال والعمل الحكومي، والفضاء، ومختلف القطاعات والمجالات.

حاضر ومستقبل

وأكد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أنّ يوم المرأة الإماراتية يعدّ مناسبة للاحتفاء بإنجازات النساء الإماراتيات اللاتي ساهمن بشكل كبير في تشكيل حاضر ومستقبل الإمارات، وفرصة لتكريم المرأة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، وقال: «لطالما قدمت القيادة الرشيدة دعماً لامحدود للمرأة، معززة بذلك رؤية دولتنا التي تؤمن بأن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية والتقدم».

وأضاف: «نسعى في دبي الجنوب باستمرار إلى تجسيد طموحات قيادتنا من خلال وضع تمكين المرأة في صدارة مسيرتنا نحو الرخاء والازدهار».

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بسواعد نسائية عظيمة، نسجت خيوط إنجازاتها في نسيج مسيرة وطن مُزدهر، ونُكرّم دورها المحوري في ترسيخ دعائم العدالة والقانون، حاملة مشعل الحكمة والنزاهة، ومدافعة عن الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

ورفعت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أصدق معاني التهنئة والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيرة إلى الدعم مُنقطع النظير الذي توفره سموها لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها ودورها الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، كما هنأت كل امرأة إماراتية قدّمت لوطنها جهوداً عظيمة وساهمت في تحقيق الإنجازات وبناء مُستقبلٍ مُشرقٍ ومُستدام.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن يوم المرأة الإماراتية هو إهداء وتكريم من القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مضيفةً إنه أصبح مناسبة وطنية يعتز بها المجتمع الإماراتي بأسره.

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