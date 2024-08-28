محافظ «المركزي»: دعم القيادة عزز دور المرأة في مستقبل ريادي ومستدام

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المرأة الإماراتية حققت نجاحات باهرة وإنجازات مذهلة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، للارتقاء بمسيرة المرأة الإماراتية، وتمكينها وتطوير قدراتها وتعزيز دورها النموذجي في إرساء مستقبل ريادي للدولة.

وقال معاليه: نفخر في المصرف المركزي بسجل المرأة الإماراتية الثري والحافل بالإنجازات الملهمة، والنجاحات المرموقة في القطاع المالي، ونعتز بكفاءتها وتفانيها في عملها الدؤوب، وعطائها المتميز، وحضورها القوي في المناصب القيادية، واضطلاعها بمسؤوليات تنفيذية ومهام حيوية مختلفة، لتُسهم بقوة في تطوير القطاع المالي والمصرفي والتأميني، وتشارك في بناء ورسم ملامح مستقبل النظام المالي للدولة، ودعم المسيرة التنموية في الإمارات والعالم.

وأضاف معاليه: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يقوم المصرف المركزي بجهود حثيثة ومستمرة في إطلاق المبادرات والبرامج التي تُعزز مسيرة تمكين وريادة المرأة الإماراتية، عبر استراتيجية واضحة، تُسهم في ترسيخ مكانتها في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى مواصلة العمل على زيادة نسب تمثيل المرأة الإماراتية في القطاع المالي والمصرفي والتأمين على كافة المستويات، مع التركيز على الفئات العمرية الشابة من خلال تزويدهم بالعلوم المالية الحديثة والمهارات العالمية المتخصصة.

وقال معاليه: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نُثمن دعم وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرص سموها الدائم على تمكين وإلهام المرأة الإماراتية، لتنطلق بطموح وعزيمة نحو بناء مستقبل مستدام للدولة.

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