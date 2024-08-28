عبدالله آل حامد: بدعم محمد بن زايد.. المرأة الإماراتية رمز للإبداع ونموذج عالمي ملهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في نهضة المجتمع الإماراتي، بعد أن أثبتت قدرتها الفائقة على تحقيق الإنجازات في مختلف الميادين والبناء على المكتسبات الوطنية واستشراف المستقبل ورسم ملامحه، لتصبح سنداً لوطنها وعضداً لشقيقها الرجل وشريكاً استراتيجياً في نهضة الدولة.

وقال رئيس المكتب الوطني للإعلام: بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على توفير كافة الممكنات التي تساعد المرأة الإماراتية على التطور والتسلح بالعلم، سطرت ابنة الإمارات نجاحات كبيرة يفخر بها الوطن وجعلت منها ركيزة أساسية ورئيسة في بناء المجتمع ورمزاً للإبداع ونموذجاً إقليمياً وعالمياً ملهماً.

وتوجه معاليه بتحية تقدير وإعزاز وإكبار وشكر إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدور سموها الفاعل والمُلهم في تمكين المرأة، حيث آمنت بقدرة ابنة الإمارات على المساهمة في تحقيق الإنجازات وعملت على تمكينها وترسيخ حضورها في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف معاليه: إن الإمارات كسبت رهانها على المرأة منذ مرحلة تأسيس الدولة، حيث حظيت ابنة الإمارات بمكانة بارزة في فكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إذ آمن بقدرتها على المساهمة في بناء الوطن، حتى باتت المرأة الإماراتية الأيقونة والأنموذج لنهج المشاركة الإيجابية المثمرة بعطائها وتضحياتها وإنكارها لذاتها ومساهماتها في صناعة مستقبل الإمارات بمبادراتها ورؤيتها وأسلوبها في قيادة مجالات عمل مختلفة في إطار مسيرة التنمية المستدامة للإمارات.

وأكد رئيس المكتب الوطني للإعلام أن الإمارات استثمرت في المرأة الإماراتية وحصدت نتاج رؤيتها الثاقبة إسهامات إيجابية في نهضة الوطن، حيث لم تكن تلك النجاحات لتتحقق، لولا إيمان القيادة الرشيدة بضرورة تمكين المرأة وتجهيزها لأداء دورها الفعال في التقدم الحضاري ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة والتي حققت فيها الإماراتيات إنجازات كبيرة وأدواراً مشهودة لها في مختلف الميادين.

ونوه معاليه بدور المرأة الإماراتية في صناعة مستقبل الإعلام المحلي، مشيراً إلى أن لابنة الإمارات بصمات واضحة في تطوير الإعلام بالدولة، والمساهمة في تنشئة أجيال مثقفة وواعية لديها القدرة على بناء وطنها وصناعة مستقبله، إذ لم تكتفِ بأن تكون جزءاً من المشهد الإعلامي فقط، بل أخذت على عاتقها مسؤولية الإبداع والابتكار فيه، الأمر الذي ساهم في تطوير محتوى إعلامي إماراتي يعكس قيم المجتمع وتطلعاته.

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